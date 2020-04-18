爆首例將滿3月！南韓睽違58天日增20例↓　明宣布是否延長社交距離政策

▲ 南韓疫情逐漸緩和，今天增加18例。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓今（18）早通報，17日整天新增18起新冠肺炎（COVID-19）確診個案，全境累計1萬653人感染，其中232人死亡，7937人解除隔離。距南韓爆出首例確診將滿3個月，日增病例數睽違58天降到20以下，疫情明顯趨緩，但還不能放鬆警戒。政府正討論是否延長高強度社交距離政策，將於19日宣布。

南韓18日通報18起新病例，包括9起境外移入及9起本土傳播，為2月20日以後日增幅首度降到10幾例。一度被指為超級傳播者的南韓第31例大邱婦人2月18日確診後，19日全境增加34例，20日增加16例，此後日增幅不斷飆升，2月底至3月初每日增加數百例，3月下旬後明顯減少。

疫情最嚴重的大邱累計6830例，慶尚北道有1358例。首都圈累計1366例，包括首爾622例、仁川90例及京畿道的654例。治癒出院後再度測出陽性的患者則累計173例，較17日增加10例。

自1月20日通報首例確診個案，經過約3個月，南韓增加1萬600多人確診及230多人死亡，雖然日增幅漸趨穩定，小規模社區傳播及境外移入個案持續帶來影響，無症狀感染者及復陽個案的隱憂也依然存在。為早日安定疫情，當局承諾，將全力支援藥物及疫苗開發工作。

南韓政府3月下令實施「高強度社交距離」政策，要求民眾保持1至2公尺距離，同時限制娛樂場所、補習班及網咖等業者營業，原定5日結束但延長至19日。考慮到南韓15日舉行國會大選，人潮聚集可能加速疫情傳播，防疫當局認為，有必要再觀察1至2周，正商討是否延長實施社交距離，19日將宣布討論結果。

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