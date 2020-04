居家令悶壞！美國爆「喪屍群抗議」要求解禁　擠爆街頭高喊想工作

▲肯塔基州民眾抗議當局的防疫舉措,告示牌可見「讓我們工作」等訴求。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

美國多州祭出居家令,呼籲民眾維持社交距離,非必要不得出門。然而,有六州民眾疑似受不了「悶太久」,連日展開抗議活動,還有大批群眾聚集在俄亥俄州的議會大廈外示威。此舉恐怕增加感染新冠肺炎(COVID-19)風險。

Protesters have been gathering in state capitals to voice their opposition to stay-at-home orders issued to slow the spread of the novel coronavirus https://t.co/PyF4T9VZab