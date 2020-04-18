吵輸就罵「NMSL」！　泰國網友創新詞「Nmslese」狠嗆中國網友　

▲泰國網友自創新詞嗆中國網友。（圖／翻攝自urban dictionary）



記者張方瑀／綜合報導

泰國網紅nnevvy「台灣女孩風」穿搭而引發的「中泰網戰」，持續在推特延燒，創意十足的泰國網友近日更發明了「Nmslese」一詞，專指吵架失利，只會回「NMSL（你媽死了）」的中國網友。

「Urban Dictionary」（城市字典）日前新增「Nmslese」單字，這個詞源自於中國網友在推特上吵架愛用的「NMSL」，泰國網友創意十足地替它加上了字尾「-ese」，變成意旨翻牆吵架吵不贏，總會回嗆「你媽死了」的中國網友，酸意滿滿。

泰國男星Bright主演BL劇《因為我們天生一對》（中國大陸翻譯：假偶天成）爆紅，言論受到關注，近日他因稱女友nnevvy「台灣女孩」，被中國網友撻伐，意外引起網路世界的「中泰大戰」，各種互嗆的「迷因」（meme）也在推特瘋傳。

泰國網友在這波「網戰」中，以各種幽默的迷因，化解各種中國網友的攻擊，對於中國網友怒罵泰國政府、皇室也不痛不癢，反而回應「謝謝幫忙罵我們的爛政府」。另外，善用「台灣是個國家」或者「聲援香港」等中國網友的痛腳當作迷因，也讓長期與中國網戰的台灣與香港網友好感度大增。

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