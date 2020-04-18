中國大外宣引反彈！　紐時：「戰狼外交」助習近平自保卻損國際地位

▲紐時認為中國大外宣有損習近平國際地位。（圖／翻攝新華網）



文／中央社記者尹俊傑紐約17日專電

新冠肺炎大流行，中國遭質疑隱匿疫情後積極援外爭取肯定，同時諷刺西方未能保護人民。紐約時報報導，這種「戰狼外交」有助中共總書記習近平鞏固權力，卻有損國際地位。

過去一週，中國這波「大外宣」已掀起法國、英國等國反彈。荷蘭、西班牙與捷克抱怨從中國採購到劣質醫療物資後，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）聲明感謝台灣捐贈560萬片口罩。

紐時表示，歐盟過去可能擔心冒犯北京，如今情況大不同。

報導指出，中國政府在新冠肺炎（COVID-19）起源方面打迷糊仗，又指西方政府防疫成效不如中國。這些鞏固習近平對內地位的作為，都讓中國以專家與醫療物資援助疫情嚴重國家的好意付諸流水。

習近平與美國總統川普言語上雖未交鋒，美中關係仍急劇惡化。愈來愈多跡象顯示，這場疫情迫使其他國家重新思考與中國的關係。

日本因中國可靠性存疑，承諾提供20億美元協助企業將產線移出中國。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也質疑中國抗疫模式值得民主體制學習的論述，近期接受英國金融時報專訪時說，不要天真相信中國疫情處理表現好很多。

習近平近期與多國元首通話，不斷強調病毒傳播無國界，全球應共同對抗疫情，中國願和世界分享經驗。北京意圖處理這場數十年來最嚴重的國際危機，以在中國民間對政府處理疫情極為不滿之際，獲取其他國家領袖背書。

中國對外輸出醫療物資之餘，也要求其他國家公開表達感謝。中國駐芝加哥總領事館官員曾兩度要求威斯康辛州參議會議長羅斯（Roger Roth）通過決議，讚賞中方對抗疫情，遭羅斯斥為「瘋子」。

北京不滿全球各地反中情緒，卻對中國內部因疫情引發的種族歧視視而不見，廣州非裔居民遭房東驅逐就是一例。迦納、肯亞、奈及利亞等非洲國家為此相繼召見中國大使抗議。

中國外交部發言人趙立堅3月拋出新型冠狀病毒可能是美軍帶到武漢的陰謀論，奉行捍衛中國形象並攻擊他國的強勢路線。中共外圍官媒環球時報16日英文評論將此稱為「戰狼外交」，聲稱中國被壓著打的日子已過去，西方外交官「失勢」。

加州大學聖地牙哥分校21世紀中國研究中心主任謝淑麗（Susan L. Shirk）表示，這種因習近平而出現的強勢論調不利對外關係，並可能招來中國將公衛緊急事件政治化的批評。

過去與中國關係不差的國家已開始抨擊北京。義大利參議員薩爾維尼（Matteo Salvini）3月在國會發言時說，如果中國刻意隱匿疫情，無異於對全人類犯罪，「那些感染全世界的人不配當救世主」。