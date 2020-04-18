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川普狠斷WHO金援主因曝！　美媒：譚德塞拒絕台灣參與WHA

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▲▼美國總統川普4月13日出席疫情記者會，火氣很大。（圖／路透）

▲美國總統川普斷WHO金援引發爭議。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前決定暫時提供世界衛生組織（WHO）資金，引發各界批評。《彭博》專欄中指出，川普先前向秘書長譚德塞要求，支持台灣參加世界衛生大會、敦促中國大陸給出病毒早期樣本遭拒絕，才決定狠斷金源。

《彭博》16日在專欄中指出，有美國外交官員向他們表示，川普（Donald Trump）曾向譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）提出一系列要求，包含支持台灣參與世界衛生大會（WHA）、敦促中敦促中國大陸給出病毒早期樣本、對中國大陸國內疫情保持更大透明度等，卻遭到拒絕，才會因此決定切斷金援。

不過專欄中提到，川普此舉是否奏效，還是必須看其他國家的態度。如果川普的「邊緣策略」讓WHO頓失依靠，讓中國大陸的疫情更加透明，那麼這個策略確實會對全球帶來好處；反之，若各國填補了美國離開後的資金缺口，如此一來，美國就會在世界舞台上遭孤立，更糟糕的情況是，切斷資金可能會造成貧窮國家疫情大幅擴散，因為WHO無力顧及。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）日前表示，德國將會盡全力支持WHO；另外7大工業國（G7）成員也一致認為，面對新冠肺炎疫情，必須採用多邊主義措施。德國外交部長馬斯（Heiko Maas）也說，美國欲中斷資金的舉動，如同在飛行途中把飛行員丟下機，「現在質疑WHO的職能跟重要性毫無意義。」

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