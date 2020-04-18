台灣抗疫國際肯定！　印度媒體大讚：超前部屬讓台灣免封城就成功

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者康世人新德里17日專電

台灣在控制疫情的成績受到國際肯定，印度新德里電視台昨晚在印地語頻道新聞節目中讚揚台灣超前部署作為，在控制疫情上堪稱典範，並分析台灣成功抗疫的原因。

印度「新德里電視台」（NDTV）印地語頻道昨晚在40分鐘新聞節目「黃金時段」中，以「2019冠狀病毒疾病（COVID-19）：印度可從台灣防疫學到什麼」為題，花了約15分鐘講述和分析台灣在防疫上的成功經驗。

節目主持人庫瑪（Ravish Kumar）強調，台灣身處最接近疫情爆發中國的第一線，疫情爆發迄今仍控制確診病例數在400例以下，累計死亡病例仍為個位數，在控制疫情上堪稱典範。

庫瑪指出，更值得稱道的是，台灣迄今仍未動用封城等限制民眾移動的手段來控制疫情，這也說明台灣政府超前部署的優秀防疫作為。

主持人分析，台灣很早就對入境旅客進行篩檢、資料收集及監控追蹤，設立疫情指揮中心，協調民間力量且徵集並擴大口罩產能，每天定時透明公開地公布疫情最新訊息等，都對疫情控制有絕大助益。

庫瑪表示，台灣充分利用在嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發期間累積的經驗展開超前部署，且積極利用科技優勢公開透明地提供訊息給民眾，讓民眾不會恐慌又主動配合政府政策，都是台灣成功對抗疫情的重要原因。

新德里電視台是印度主流電視新聞頻道之一，旗下印地語頻道的收視群廣大，每週一到週五晚間8時到9時播出的「黃金時段」是印度民眾經常收看的節目，具有更大的影響力。