「台灣3度0確診」譚德塞拒答！WHO官員改口：台灣防疫非常好　迴避能否參與WHA

▲世衛組織,譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾17日專電

國際批評世界衛生組織忽略台灣，世衛今天再度辯解與台灣有定期對話，強調與所有抗疫「國家」學習很重要外，更首次讚揚台灣防疫表現，但一提到參與世界衛生大會則說非其權責，由會員國決定。

世衛組織（WHO）今天在日內瓦總部召開記者會前，美國總統川普推文質疑WHO忽略台灣衛生官員警示有人傳人的郵件，對疫情做出誤導性主張。這是川普首度公開以台灣警示質疑WHO處理不當，但今天WHO秘書長譚德塞並未對此發表評論。

會中媒體提問外界有很多關於台灣在疫情中遭到排除的批評，且台灣病例很少，可以向世界提供防疫經驗，詢問WHO的看法。

對此譚德塞不回應，同樣頭一轉把問題丟給專家，這是繼4月15日記者會後，WHO 3位高層官員包括研究冠狀病毒部門的范科霍芙（Maria Van Kerkhove）、法律顧問索羅門（Steven Solomon）及公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）的第2度接力代答。

范科霍芙首先表示，她要重複15日所說，在疫情大流行期間，WHO一直跟台灣在技術層面合作，向全球所有抗疫「國家」學習很重要；她個人及索羅門曾向台灣疾病管制署科學家簡報交換意見，此外，也定期透過WHO平台，與台灣專家交換意見。

她說WHO與台灣透過電話召開定期會議，交流病患如何發病，如何治療以及如何預防傳播等第一手很有價值的資訊 。

接下來索羅門指出，如參與世界衛生大會（WHA），這是組織會員國決定的問題，WHO工作人員無權決定這些問題。另強調在台灣疾病管制署有一個聯繫點，台灣可以訪問國際衛生條例的關鍵平台，得到相關各方的訊息。

他說目前台灣專家主要參與WHO有2個主要網絡，包括臨床管理及感染預防控制，這些網絡每週至少開會一次，有時每週開2次會，強調WHO與台灣在技術層面上有直接的聯繫。

前2位WHO官員說明台灣能得到WHO技術合作聯繫後，萊恩則肯定台灣，說必須讚揚台灣和台灣疾病管制署，公共衛生處置非常好，並說WHO在香港和中國也看到了類似方法。

萊恩說WHO正觀察把台灣納入技術網絡系統，台灣不但可以分享貢獻知識，而且可以從WHO尋求新知識。此外他強調台灣疾病管制署的衛生專家曾與香港專家聯合前往中國訪問，這種科學合作非常重要。

這是WHO官員首度公開大幅讚揚台灣防疫表現。