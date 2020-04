譚德塞推特正能量單字8連發！心理學家「1字回敬」神酸爆

▲世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞16日推特連發8個單字。(圖/達志影像/美聯社)

記者曾羿翔/綜合報導



日前開罵台灣3分鐘的WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)16日在推特發表8篇正能量貼文,每篇內容都只有一個英文單字,包括愛、勇氣、仁慈、信心等字,引發外界討論。加拿大心理學家薩德(Gad Saad)則透過推特開酸,譚德塞現在對抗病毒的方式是「一次一個單字」,讓我分享我的單字,愚蠢(imbecile)。

綜合媒體報導,譚德塞8篇貼文分別有謙虛(Humility)、勇氣(Courage)、信心(Confidence)、價值(Values)、愛(Love)、聯合(Unity)、仁慈(humanity)、團結互助(Solidarity)。

▲譚德塞每篇貼文裡只有一個單字。(圖/翻攝譚德塞推特)

薩德(Gad Saad)16日透過推特回應,譚德塞現在打擊病毒的方式是一次一個單字(one word at a time),讓我分享我的單字:愚蠢(imbecile)。底下網友也對譚德塞開酸,留下一個單字,包括病毒的(Viral)、無能(incompetent)、腐敗(Corruption)。

薩德是加拿大的演化理學家,他擅長將演化心理學應用在營銷與消費者行為,也擔任康考迪亞大學(Concordia University)演化行為科學、達爾文主義的研究主席。

My man @DrTedros is defeating the virus one word at a time. Let me share my word: imbecile. https://t.co/B0xfRQST31