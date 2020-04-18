譚德塞推特正能量單字8連發！心理學家「1字回敬」神酸爆

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞16日推特連發8個單字。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合報導



日前開罵台灣3分鐘的WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）16日在推特發表8篇正能量貼文，每篇內容都只有一個英文單字，包括愛、勇氣、仁慈、信心等字，引發外界討論。加拿大心理學家薩德（Gad Saad）則透過推特開酸，譚德塞現在對抗病毒的方式是「一次一個單字」，讓我分享我的單字，愚蠢（imbecile）。

綜合媒體報導，譚德塞8篇貼文分別有謙虛（Humility）、勇氣（Courage）、信心（Confidence）、價值（Values）、愛（Love）、聯合（Unity）、仁慈（humanity）、團結互助（Solidarity）。

▲譚德塞每篇貼文裡只有一個單字。（圖／翻攝譚德塞推特）

薩德（Gad Saad）16日透過推特回應，譚德塞現在打擊病毒的方式是一次一個單字（one word at a time），讓我分享我的單字：愚蠢（imbecile）。底下網友也對譚德塞開酸，留下一個單字，包括病毒的（Viral）、無能（incompetent）、腐敗（Corruption）。

薩德是加拿大的演化理學家，他擅長將演化心理學應用在營銷與消費者行為，也擔任康考迪亞大學（Concordia University）演化行為科學、達爾文主義的研究主席。