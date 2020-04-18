　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊豆市長向台灣求救　扶輪社友48小時「2萬口罩」火速救援

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼靜岡縣伊豆市長菊地豐感謝台灣友人協助捐贈口罩。（圖／翻攝自台灣公益新聞網 ）

▲靜岡縣伊豆市長菊地豐感謝台灣友人協助捐贈口罩。（圖／翻攝自台灣公益新聞網 ）

記者林彥臣／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情日益險峻，靜岡縣伊豆市長菊地豐因為當地口罩短缺，向台灣友人求救，一位扶輪社友聽到了菊地市長的求救之後，火速在48小時內完成捐贈「2萬個口罩」的緊急救援任務。

截至18日凌晨，日本新冠肺炎的累積確診達到9849例，其中光是東京都在17日單日就確診201例、累積確診2796例，雖然靜岡縣確診病例只有48例，但是因為位在全國確診數第3的神奈川縣（687例）與全國第8的愛知縣（380例）隔壁，全國確診數最多的東京都，也僅在靜岡縣「隔壁的隔壁」而已，因此讓靜岡縣的疫情顯得相當緊張。

▲▼靜岡縣的疫情也處在相當緊張的狀態。（圖／翻攝自都道府県別新型コロナウイルス感染者数マップ）

▲靜岡縣的疫情也處在相當緊張的狀態。（圖／翻攝自都道府県別新型コロナウイルス感染者数マップ）

根據《台灣公益新聞網》報導，日本靜岡縣伊豆市菊地豐市長開始了他的即刻救援市民計畫，4月7日當天伊豆市市長透過民間友人佐藤先生和擔任翻譯的台灣傅小姐求救「伊豆市欠缺口罩非常嚴重」。 這時一位在2017年擔任「3480車隊」隊長期間，帶領自行車隊到伊豆市騎車的從事家具業關鍵零組件業者，同時也是台灣扶輪社友簡國徽「Ruca」得知了這個消息，透過中國工廠在9日空運出貨10箱20000個口罩到日本伊豆市，15日已經全數收到送達伊豆市政府。

▲▼日本靜岡縣伊豆市菊地豐市長(右二)在2017年簡國徽Ruca(左三)帶隊到伊豆市騎車期間建立了深厚的情誼。（圖／翻攝自台灣公益新聞網）

▲日本靜岡縣伊豆市菊地豐市長(右二)在2017年簡國徽Ruca(左三)帶隊到伊豆市騎車期間建立了深厚的情誼。（圖／翻攝自台灣公益新聞網）

菊地市長錄製一段致謝影片表示，「在這疫情嚴峻時間送上口罩，感謝台灣民間友人雪中送炭！這個時候要從東京送過來幾乎不可能，而且現在又是日本地方選舉時間，有大家的祝福，我一定贏得選舉，將來我也一定會去台灣感謝大家。」

當地媒體《伊豆日日新聞》報導，由於受到新冠肺炎的疫情影響，口罩出現短缺的情況，在這個及時救援的幫助下，想必有助於提高即將到來的選舉日投票率，口罩的捐贈儀式在修善寺的廣場舉行，會在選舉日之前，設置5處發放點讓民眾領取。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～

ET快訊
解放軍最討厭武器「天弓3」將誕生　東風洲際飛彈一升台就擊落
蔡英文推特破百萬！拍3分鐘全英語片　向全球訴說「台灣防疫故事
孕媽驗寶寶性別！醫掃到條狀物：弟弟下面很長...真相曝光主治
紓困條例的薪資費用加倍認列　應該要能合理到位
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

輕型飛機迫降高速公路　驚險閃過指示牌...網嚇：在拍電影？

伊豆市長向台灣求救　扶輪社友48小時「2萬口罩」火速救援

「喪屍版裘莉」驚傳獄中感染病毒！目前靠呼吸器續命

美記者揭密「挺台入WHA遭拒」　川普3點嗆WHO：為何忽視台灣警告？

譚德塞推特正能量單字8連發！心理學家「1字回敬」神酸爆

國際新聞協會去函「TO譚德塞，6年了…」：請發給台灣記者採訪證！

健康人權全球平等！　加拿大媒體刊Dr.陳時中「千字文」：這是WHO的使命

衝上NHK推特熱門第一！台灣捐200萬片口罩　日本網友感動灌爆

美國最大豬肉商「1人死亡640人確診」佔全州44%　全美最大群聚感染源頭

瑞德西韋治癒效果「激勵美股」　道瓊工業指數開盤上漲600點

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

中信兄弟吉祥物「看台燙衣服」　ESPN記者噴笑轉發：無法專心

初嚐超人氣拉麵！鋪滿雞佛、青蔥　他激推「脆皮蝦子煎餃」：鮮味十足

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

無法出門！家人造「限定家庭超市」　87歲嬤見熟悉店員笑開懷興奮購物

達哥輕鬆整裝福斯商旅Freestyle　說走就走！天冷車上煮海鮮痛風鍋

輕型飛機迫降高速公路　驚險閃過指示牌...網嚇：在拍電影？

伊豆市長向台灣求救　扶輪社友48小時「2萬口罩」火速救援

「喪屍版裘莉」驚傳獄中感染病毒！目前靠呼吸器續命

美記者揭密「挺台入WHA遭拒」　川普3點嗆WHO：為何忽視台灣警告？

譚德塞推特正能量單字8連發！心理學家「1字回敬」神酸爆

國際新聞協會去函「TO譚德塞，6年了…」：請發給台灣記者採訪證！

健康人權全球平等！　加拿大媒體刊Dr.陳時中「千字文」：這是WHO的使命

衝上NHK推特熱門第一！台灣捐200萬片口罩　日本網友感動灌爆

美國最大豬肉商「1人死亡640人確診」佔全州44%　全美最大群聚感染源頭

瑞德西韋治癒效果「激勵美股」　道瓊工業指數開盤上漲600點

悶壞了！終於等到疫情零確診可以安心狂歡　短裙長腿妹再現夜店門口

輕型飛機迫降高速公路　驚險閃過指示牌...網嚇：在拍電影？

伊豆市長向台灣求救　扶輪社友48小時「2萬口罩」火速救援

劉若英為兒子...被阿信「要版權費」！　還盯場威脅工作人員：要扣錢

「喪屍版裘莉」驚傳獄中感染病毒！目前靠呼吸器續命

樂高貼「經典台灣味」！小編狂喊：味道穿透螢幕　全球粉絲留言刷爆

美記者揭密「挺台入WHA遭拒」　川普3點嗆WHO：為何忽視台灣警告？

譚德塞推特正能量單字8連發！心理學家「1字回敬」神酸爆

國際新聞協會去函「TO譚德塞，6年了…」：請發給台灣記者採訪證！

中職／洪一中、曾豪駒師徒大對決　海外轉播達百萬人觀看

2對情侶摩鐵開趴「狂嗨21小時」！20歲女疑吸毒助興暴斃死在床上

國際熱門新聞

川普怒質問：為何忽略台灣示警電郵？

台灣捐200萬片口罩　衝上NHK推特熱門第一

川普斷WHO金援　美記者揭「關鍵在台灣」

快訊／安倍：挺台灣以觀察員參與WHO

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

譚德塞推特連發8單字！心理學家1字神酸

加媒刊出陳時中專文：WHO同樣需要台灣

國際新聞協會去函譚德塞：發記者證給台灣

美國最大豬肉商「640人確診」　全美最大群聚感染源頭

東南亞最大關聖帝君雕像瞬間崩塌

女王家前活春宮　警：保持社交距離

喪屍版裘莉驚傳獄中感染新冠病毒

清水中體液沒賺還倒賠　全球最知名「泳池」退役

美媒揭「挺台入WHA遭拒」　川普再嗆WHO

更多熱門

相關新聞

美媒揭「挺台入WHA遭拒」　川普再嗆WHO

美媒揭「挺台入WHA遭拒」　川普再嗆WHO

美國總統川普14日宣布，暫停金援世界衛生組織（WHO）。美國資深媒體人雷克（Eli Lake）在《彭博》撰文揭露，川普作出這個決定，主要是美國官員向世衛提出一系列要求遭拒，其中包括讓台灣參加世界衛生大會（WHA）。不過，川普似乎不打算善罷甘休，17日晚間再上推特質疑「為何WHO忽視台灣的示警郵件？」

美國11月警告以色列與北約　中國爆發冠狀病毒

美國11月警告以色列與北約　中國爆發冠狀病毒

台灣捐200萬片口罩　衝上NHK推特熱門第一

台灣捐200萬片口罩　衝上NHK推特熱門第一

4天3度零確診！御姊愛揭「關鍵」：不要得意

4天3度零確診！御姊愛揭「關鍵」：不要得意

法國戴高樂航母累積確診940人

法國戴高樂航母累積確診940人

關鍵字：

新冠肺炎武漢COVID-19伊豆菊地豐日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

疾管署公告SFTS列法定傳染病

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

台灣連2日0確診　前衛生署長憂：不樂觀

25歲警火炎山懸崖拍照！喬位子崩落慘死

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

解放軍最討厭武器「天弓3」將誕生

酒店妹被帶出場沒感染人　陳時中揭原因

企業紓困員工減薪！網怒：觀光紓困這三小

陸軍269旅中尉排長輕生　同袍揭背後血淚

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

川普怒質問：為何忽略台灣示警電郵？

連2天0確診！永和妹曝「台灣奇蹟非偶然」

國三妹被斷網　怒打媽嗆：害我對不起隊友

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

更多

最夯影音

更多
董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO
俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面