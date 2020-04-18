伊豆市長向台灣求救　扶輪社友48小時「2萬口罩」火速救援

▲靜岡縣伊豆市長菊地豐感謝台灣友人協助捐贈口罩。（圖／翻攝自台灣公益新聞網 ）

記者林彥臣／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情日益險峻，靜岡縣伊豆市長菊地豐因為當地口罩短缺，向台灣友人求救，一位扶輪社友聽到了菊地市長的求救之後，火速在48小時內完成捐贈「2萬個口罩」的緊急救援任務。

截至18日凌晨，日本新冠肺炎的累積確診達到9849例，其中光是東京都在17日單日就確診201例、累積確診2796例，雖然靜岡縣確診病例只有48例，但是因為位在全國確診數第3的神奈川縣（687例）與全國第8的愛知縣（380例）隔壁，全國確診數最多的東京都，也僅在靜岡縣「隔壁的隔壁」而已，因此讓靜岡縣的疫情顯得相當緊張。

▲靜岡縣的疫情也處在相當緊張的狀態。（圖／翻攝自都道府県別新型コロナウイルス感染者数マップ）

根據《台灣公益新聞網》報導，日本靜岡縣伊豆市菊地豐市長開始了他的即刻救援市民計畫，4月7日當天伊豆市市長透過民間友人佐藤先生和擔任翻譯的台灣傅小姐求救「伊豆市欠缺口罩非常嚴重」。 這時一位在2017年擔任「3480車隊」隊長期間，帶領自行車隊到伊豆市騎車的從事家具業關鍵零組件業者，同時也是台灣扶輪社友簡國徽「Ruca」得知了這個消息，透過中國工廠在9日空運出貨10箱20000個口罩到日本伊豆市，15日已經全數收到送達伊豆市政府。

▲日本靜岡縣伊豆市菊地豐市長(右二)在2017年簡國徽Ruca(左三)帶隊到伊豆市騎車期間建立了深厚的情誼。（圖／翻攝自台灣公益新聞網）

菊地市長錄製一段致謝影片表示，「在這疫情嚴峻時間送上口罩，感謝台灣民間友人雪中送炭！這個時候要從東京送過來幾乎不可能，而且現在又是日本地方選舉時間，有大家的祝福，我一定贏得選舉，將來我也一定會去台灣感謝大家。」

當地媒體《伊豆日日新聞》報導，由於受到新冠肺炎的疫情影響，口罩出現短缺的情況，在這個及時救援的幫助下，想必有助於提高即將到來的選舉日投票率，口罩的捐贈儀式在修善寺的廣場舉行，會在選舉日之前，設置5處發放點讓民眾領取。

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