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輕型飛機迫降高速公路　驚險閃過指示牌...網嚇：在拍電影？

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▲▼派珀航空所生產的PA-28輕型飛機。（圖／達志影像／美聯社）

▲派珀航空所生產的PA-28輕型飛機。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

加拿大魁北克市16日有一架小型飛機迫降在當地的40號高速公路，隨後駛向路肩緩緩停止。從後方車輛的行車紀錄器可以明顯看出，飛行員在降落過程同時迴避了高速公路的指示牌，場面相當驚險，在落地之後形成與車輛一起在高速公路上行駛的奇景。據飛行員所稱，是因為機械故障逼不得已才迫降，但真正的原因還有待調查。

這架迫降在高速公路的飛機是切諾基PA-28，由派珀航空（Piper Aircraft）製造，設計用於飛行訓練、飛機出租和個人使用，儘管在降落過程中佔據了將近兩線道，但並沒有任何車輛因此受損，交通在一小時之內恢復正常。

魁北克省的警察倫·納普頓（Helene Nepton）表示，迫降地點正好是相對繁忙的路段，但已經確認在飛機上或高速公路上沒有任何人受傷，飛機也在事後透過卡車運走了。參與救援任務的消防員稱這起事件是令人難以置信的。

網友留言表示，「我以為在拍電影」、「如果我在那架飛機上，一定會尿出來」、「我喜歡其他汽車駕駛沒有踩煞車。」

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