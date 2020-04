【黃寶慧】慧眼看天下／抗疫中美爭霸　川普斬世衛金援劍指大陸！？　Taiwan Can Help躍國際

新聞節目中心/綜合報導

目前全球新冠肺炎確診人數已突破2百萬人,不過似乎疫情有出現趨緩跡象,但疫情所引發的中美外交戰,卻如火如荼上演。首先美國總統川普再度砲轟世界衛生組織,處理新冠肺炎疫情的方式爛透了,下令中斷對世衛的金援,不過公衛專家認為疫情當頭,這樣的舉動非常不妥,到底川普是在打什麼算盤,難道只是單純對WHO展開報復嗎?華爾街日報就披露,其實川普的目的是為了要削減中國大陸,在國際組織的影響力。而就在美中角力之際,台灣也趁機向世界發聲,在世衛祕書長譚德塞,控訴受到來自台灣的人身攻擊後,台灣在知名網紅阿滴帶頭募資下,在紐約時報刊登了全版的廣告「WHO can help? Taiwan.」的宣傳廣告,向世界發出訊息「Taiwan can help」,這個行動又將如何牽動新一波的大國角力戰?《慧眼看天下》第94集,邀請到美麗島電子報董事長吳子嘉,與主持人黃寶慧深度分析最新疫情發展與國際情勢。



▲川普下令中斷WHO金援,有分析指出其實背後劍指中國大陸。(圖/達志影像/美聯社)

英相強森康復 感謝醫護「救我一命」

確診新冠肺炎的英國首相強森,上周緊急轉入加護病房,情況一度危急的他,終於在12日順利擊敗病魔正式出院,他也特地拍影片,逐一感謝醫護人員,他在影片中也坦承自己差一點病逝,雖然強森順利脫離險境,但英國疫情卻緩步上升,死亡人數已經破萬,現在還延長全境封鎖三個星期;專家就警告,英國可能將成為確診死亡人數最多的歐洲國家;而先前疫情最慘重的義大利,目前單日死亡人數已經趨緩下降,顯示全國封鎖的措施已達到效果;另外,西班牙疫情也出現緩和跡象,西班牙當局更計畫逐步放寬封城措施,但也呼籲民眾要繼續遵守規定,不要外出活動。

▼ 英國首相強森確診新冠肺炎 。(圖/路透)

日47都道府縣 全部進入緊急狀態

日本發布緊急事態宣言過後,也加強防疫力道,日本首相安倍晉三16日晚間也正式宣布,「緊急狀態」從現有的7個行政區,擴大實施到全日本47個都道府縣,暫訂實施到5月6日為止;安倍日前就特別在推特,發布了一支歌手星野源和他一個人宅在家的影片,呼籲民眾避免外出;不過疫情看似控制之際,日本檢疫的第一道防線,如今卻傳出超出負荷的危機,就有民眾在東京成田機場拍下影片,發現等待檢疫的入境者,竟在機場入住「紙箱床」引發熱議。而新冠肺炎疫情在歷經亞洲、肆虐歐美過後,有專家就警告,非洲和印度恐怕會是第三波疫情爆發中心,還發現新冠病毒其實已經悄悄變異。

▼ 日本首相安倍晉三宣布全日本進入緊急事態 。(圖/路透)

疫情趨緩 武漢「兩山」醫院關閉

新冠肺炎疫情在歐美升溫,不過中國大陸的確診人數近期卻出現大幅下降,疫情逐漸緩和,大陸官方因此決定關閉火神山與雷神山兩大重點醫院,但緊接下來就是大陸五一黃金周,今年連休5天,是10年來最長的五一假期,根據陸媒報導,假期之所以長達5天,就是要促進旅遊業復甦、拉動消費;但之前清明連假有景區爆大量出遊人潮,也讓人擔憂疫情再度升溫,防疫恐出現挑戰。

▼火神山醫院花八天建造完成。(圖/翻攝微博)

