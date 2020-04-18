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企業招募意願創七年同期新低　求才夯行業：科技、金融、製造

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▲▼履歷,求職。（圖／取自Pixabay）

▲企業招募意願創七年同期新低。（圖／取自Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情不僅衝擊台灣經濟，更是衝擊到台灣就業市場，yes123就針對今年第二季勞動市場趨勢進行調查，結果顯示，54.1%的企業透露，第二季的徵才計畫較上期低（上期為90.3%），並少於去年同期的86.9%，創下7年以來同期新低。

yes123指出，若以產業別進行交叉分析，第二季企業徵才意願較高的行業，以科技資訊(70.8%)為最多，緊接著就是金融保險與會計統計(69.2%)、傳統製造業(66.7%)，以及醫護與生技(60%)、文教業(54.5%)。

請繼續往下閱讀...

這也意謂著其餘45.9%的企業，在本季並無徵才計畫，其中又分成36.2%為沒有徵才計畫，也沒有裁員計畫；剩下的9.7%為沒有徵才計畫，但有裁員計畫，換算下來，大約是每十家，就有一家考慮縮編。

yes123表示，至於第二季應徵新員工的原因，主要依序為，無擴編，單純填補人員離職空缺(36%)、一直處於缺工狀態(32.9%)，以及訂單或業務增加而擴編(17.3%)、公司擴點、展店而擴編(13.8%)，所以合計要擴編的企業，比例有31.1%，明顯低於前一季的35.2%，也少於去年同期的33.5%。平均而言，每一家企業對人才的需求為12人，規模小於前一季的13.1人，相當與去年同期的11.9人。

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