快訊／安倍晉三晚間記者會脫口：力挺台灣以觀察員身分參與WHO

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）



（中央社記者楊明珠東京17日專電）

日本首相安倍晉三今晚召開記者會說明疫情，回答記者提問時表示，有關世界衛生組織（WHO）遭質疑不中立的問題，日本一直都強力支持台灣以觀察員身分參與。

在日本，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情日趨嚴重，為防止疫情擴大，日本首相安倍晉三7日發布「緊急事態宣言」，對象是東京、大阪等7都府縣，昨天再發布「緊急事態宣言」，對象擴至全日本47都道府縣。

安倍今晚在首相官邸（行政中心）召開記者會說明疫情及發布緊急事態宣言的理由。有日媒記者問到，美國總統川普認為在這次因應疫情，世界衛生組織（WHO）傾向中國，沒處理好疫情，決定停止對WHO的金援。昨晚安倍參與7大工業國（G7）領袖視訊會議時，針對WHO發表看法，也回覆對WHO的金援是否須重新調整？

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透社）



安倍答說，他在G7領袖視訊會議表示，國際社會仍需以WHO為中心一致抗疫，可以說目前能處理疫情的國際組織只有WHO，不過，WHO的功能確實有必要受到充分的檢視。

安倍表示，各界對WHO的看法有很多，有人質疑WHO在政治上不中立，日本的立場一直是強力要求應讓台灣以觀察員的身分參與，不該具政治性，而是要徹底守護每個人的健康才對。

安倍說，抗疫的第一線仍須有WHO的合作才行，日本完全沒考慮要斷絕給WHO的分擔費，而是應該好好予以支持，至於有關WHO的問題點、課題，等疫情平息後再好好檢視。

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