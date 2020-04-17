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川普斷WHO金援內幕　美記者揭3籌碼「關鍵在台灣」

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記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普14日宣布，暫停金援世界衛生組織（WHO）。美國媒體專欄作家雷克（Eli Lake）16日撰文爆料，美方向世衛提出了一系列的要求被拒，所以才停止金援，其中包括讓台灣參加世界衛生大會（WHA）。

《中央社》引述雷克文章指出，有美國外交官員透露，美方資深官員向世衛領導階層提出了一系列要求，像是讓台灣參與WHA、施壓中國提供完整病毒早期樣本、讓中國境內的初期擴散狀況更加透明。

▲▼美國總統川普與WHO秘書長譚德塞互槓。（圖／達志影像／美聯社／記者張靖榕合成）

▲WHO秘書長譚德塞、美國總統川普。（合成圖／達志影像／美聯社）

不過，世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）陷入兩難，因為世衛需要接觸中國及其公衛系統，但中國點頭的首要條件就是「一中原則」。最終，譚德塞拒絕了這些要求，而川普14日也宣布暫停金援，理由是世衛未能妥善因應疫情。

雷克在文中指出，這是一個風險很高的策略，倘若川普的邊緣策略（brinkmanship）成功，透過世衛讓中國變得更加公開透明，那短暫切斷金援有益於全球。反觀若有國家主動金援，補上這個資金缺口，那麼美國將顏面盡失，在國際舞台上顯得孤立。

▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲川普14日宣布暫停金援WHO。（圖／路透社）

雷克過去是《野獸日報》（The Daily Beast）資深的國安議題特派員，也曾為《華盛頓時報》（Washington Times）、《紐約太陽報》（New York Sun）等撰寫國安情報新聞。

據顯示，美國每年金援新台幣150億元，佔了成員國捐款的22%。

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