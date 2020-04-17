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亞馬遜解僱勞工組織領導人惹議　員工發起「請病假」罷工行動

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▲▼亞馬遜使用自動化倉儲系統來處理來自全球各地的訂單。（圖／路透）

▲隨著新冠肺炎疫情的蔓延，亞馬遜員工對公司的不滿也逐漸擴大。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情的蔓延，亞馬遜員工對公司的不滿也逐漸擴大。為抗議亞馬遜解僱2名長期參與勞工保障機構組織的員工，亞馬遜員工氣候正義組織（Amazon Employees for Climate Justice，AECJ）將於24日發起「線上罷工」，抗議公司於疫情期間對倉儲員工的待遇。

根據AECJ發布於Medium上的聲明，該組織於上周五（10日）向內部員工發出了會議邀請，以與其他倉庫員工交流疫情期間的倉庫狀況及疫情與氣候危機間的交集。不過在邀請發送後的幾個小時內，亞馬遜便開除了坎寧安（Emily Cunningham）及科斯塔（Maren Costa）2名員工。

請繼續往下閱讀...

坎寧安與科斯塔皆為AECJ的領導人，已於亞馬遜任職超過20年，並曾公開批評亞馬遜對於氣候變遷的立場及勞工政策。聲明表示，原先已有超過1500名亞馬遜員工接受AECJ的會議邀請，但亞馬遜卻從員工日曆中刪除了該會議邀請及其詳細訊息。

聲明中強調，亞馬遜對坎寧安與科斯塔的「報復」及其審查制度是「對權力的嚴重濫用」，為此AECJ號召亞馬遜員工於24日一同「請病假」於線上參與罷工，以抗議公司的行為。坎寧安與科斯塔將於當日以直播形式回應相關問題及他們對目前情況的看法，其他倉庫員工也將參與分享自己的經驗等。

CNBC報導，對於解僱坎寧安與科斯塔一事，亞馬遜稱原因為兩人「多次違反內部政策」。亞馬遜發言人曾表示，該公司支持每位員工皆有批評其僱主的工作條件的權力，「但這並不能完全規避任何內部政策。」

過去AECJ曾因實際在環境訴求方面取得成功而備受讚譽。坎寧安在去年的亞馬遜股東大會上公開呼籲公司減少化石燃料的使用，成功影響了執行長貝佐斯（Jeff Bezos）於去年9月宣布將耗資1億美元造林，並斥資4億4000萬美元採購10萬輛電動廂型車，預計於2040年前達成該企業的「碳中和」目標，較巴黎氣候協定的時程提早10年。

此前已至少有3個工廠的亞馬遜員工曾發起抗議活動，呼籲公司關閉曾有確診新冠肺炎員工的工廠。隨後亞馬遜開除了曾發起罷工行動的明尼蘇達州及史丹頓島倉庫的2名員工。不過亞馬遜否認其開除員工是為「報復手段」。

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