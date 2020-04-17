印度疫情重災區 街上鈔票灑滿地　沒有人敢撿！

▲印多爾警方小心用鉗子把所有的紙幣撿起來，然後放進塑袋裡。(圖／翻攝自推特影片)

國際中心／綜合報導

印度「德里電視台」周五(17日)報導，周四當天下午， 印度中央邦(Madhya Pradesh)印多爾市(Indore)的一條街道上被人發現散落數十張紙鈔，卻無人敢撿，引發當地人恐慌。最後只好勞煩「警察杯杯」在馬路上街上撿鈔票。

印多爾市是印度新冠肺炎的重災區。截止4月16日，中央邦已經有938宗確診病例，當中53人死亡。僅印多爾一地就通報了554例，當中37人死亡。

面對如此嚴峻的疫情，當地人就算是發現地上到處是錢也不敢撿。他們擔心這些紙鈔已經遭到病毒污染。據了解，這些紙鈔的面額分別為20、50、100、200和500盧比(一印度盧比約等於台幣0.4元)。

印多爾警方的巡邏小隊在接獲報警後到了現場，他們撿鈔票前先採取預防措施：先消毒後，再用鉗子把所有的紙幣撿起來放進塑膠袋裡。至目前為止，還沒有人來認領這些錢。警方正在對此案進行調查。

員警巴多利亞說：「我們的巡邏隊從當地居民那裡得知消息後，於下午12點30分趕到現場。由於沒有人出來認領這些錢，警方先把所有紙鈔進行消毒，然後將它們撿走，等待進一步調查。我們正在檢查在現場附近的監視器畫面，以確定這些鈔票是人們意外遺遺失的、還是被故意扔在路上。」

據警方消息，這些紙幣的總值為6480盧比（約2600元新台幣)。