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為小老闆撐腰！央行新增50萬簡易申貸方案　簡易評分表加速核貸流程

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▲▼直擊！多數民眾逛樂華夜市都佩戴口罩　自治會也舉牌提醒。（圖／記者黃士原攝）

▲ 央行推小規模營業人簡易申貸方案，小攤商也能申請。（示意圖／記者黃士原攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行在4月1日開辦2000億貸款專案融通方案，針對受疫情影響的中小企業貸款提供優惠借貸利率。但考量到小規模營業人不見得具備完善財務報表，不容易進到銀行申請貸款，為協助其能取得營運週轉金，央行今（17）日另增訂小規模營業人簡易申貸方案。

央行在原「中央銀行辦理銀行承作受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之中小企業貸款專案融通」AB案之外，再新增了針對小規模營業人的C方案，限有稅籍登記且每月銷售額未達使用統一發票標準之營業人申請，貸款額度為每戶最高50萬元，貸款成數由信保保證10成

請繼續往下閱讀...

在利率部分，則是比照A方案的不超過1%，也就是央行專案融通利率（0.25%）加0.75個百分點，C方案自4月20日生效，供有需要的小規模營業人申請。

不過要注意的是，C方案不可與AB方案同時申請，但可搭配政府其他紓困振興貸款措施

▲▼中央銀行業務局局長陳一端。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 中央銀行業務局局長陳一端。（資料照／記者湯興漢攝）

為加速、簡化核貸流程，央行也訂出了銀行受理小規模營業人貸款的簡易評分表，用以取代財務報表或401報表。依據簡易評分表，申請人在銀行之評分，要到達到70分以上才可以通過並被送到信保基金，央行業務局局長陳一端表示，根據廉政中心資料以及銀行資料樣本，大約有84%的小規模營業人都可以超過70分

▼ 銀行受理小規模營業人貸款的簡易評分表。點圖可放大。（表／中央銀行）

▲▼ 銀行受理小規模營業人貸款的簡易評分表。（表／中央銀行）

陳一端表示，目前預計C方案額度約為1000億左右，但ABC三案加起來總額度仍定為2000億元；她強調，央行都會持續滾動檢討，銀行的意見反應也會考量，如有必要的話會視情況增加額度。

另一方面，融通專案中的A、B方案，已從4月1日起開始受理申請，陳一端指出，截至昨（16）日為止，初步統計銀行受理400多件申請，金額約9億左右，其中公股銀行、民營銀行都有受理，但相較之下仍是公股銀行比較積極。

央行表示，希望銀行充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，積極推動辦理，協助受疫情影響之中小企業與小規模營業人盡速取得營運所需資金。

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