　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

股東注意！金管會公告進入股東會　強制戴口罩、量體溫

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者吳靜君／台北報導

因應股東會旺季來臨、防止疫情擴散，金管會今（17）日公告，未佩戴口罩或經量測體溫，兩次都體溫過高情形的股東，禁止進入股東會會場，以因應防疫需求並維護其他股東權益。金管會也表示，疫情期間投資人也可多使用電子投票來行使股東權益，以降低感染機會。

上市櫃公司陸續將在5月、6月召開股東常會，為了防止新冠肺炎（COVID-19）擴散、防疫不鬆懈。金管會今日表示，考量股東如果未配戴口罩或者有發燒股東強行進入股東會，會增加公司人員和其他股東的風險，金管會今日獲得中央防疫指揮中心同意，公告自下周一(20日)起至中央流行疫情指揮中心解散之日為止，股東進入股東會會場，應佩戴口罩並配合量測體溫，未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止該股東進入股東會會場。

請繼續往下閱讀...

金管會表示，為強化股東會防疫需求，集保結算所在3月16日及4月9日對外發布及修訂發布「因應防疫召開股東會之作業指引」，包括規範股東出席股東會應全程佩戴口罩、量測體溫及股東會座位安排採梅花座、間隔座法或保持1公尺以上距離，暨增訂適度降低會場內工作人員人數及報到處與股東會紀念品發放處分散設置並保持距離等規範。

金管會將配合前揭公告，督導集保結算所再修正發布「因應防疫召開股東會之作業指引」3.0版，各公司配合辦理並事先妥為規劃會場安排，以順利完成109年股東常會之召開。

金管會再次呼籲投資人於新冠肺炎疫情期間多採用電子投票來行使股東權利，如必須出席股東會現場，請確實遵守金管會公告及公司的防疫措施。

ET快訊
喝咖啡30分鐘確診！酒店妹被帶出場卻「沒感染人」　陳時中揭原
家庭楷模老公藏「性愛工具」　小三爽讚：一起3P！正宮崩潰
快訊／中選會通過罷韓案　6月6日舉行投票
中華電信iPhone SE來了　0元新機資費曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

亞馬遜解僱勞工組織領導人惹議　員工發起「請病假」罷工行動

仁寶放無薪假？沈榮津秀董事長簡訊澄清：這是假消息！

為小老闆撐腰！央行新增50萬簡易申貸方案　簡易評分表加速核貸流程

Uber撤銷2020年財務指南　股價反而漲破7％

股東注意！金管會公告進入股東會　強制戴口罩、量體溫

傳Nokia尋求花旗投資　避免遭敵意收購...合作規模高達5278億元

大樂透今頭獎衝5.7億！冷、熱號碼大公開　民眾還有機會中今年最大獎

台指期大漲260點　分析師：未來仍有機會壓回、但不至於拉回月線

製造業紓困再加碼　經濟部：工業園區租金減租兩成

股債齊跌　3月投信基金規模縮減

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

記錄生產最美瞬間...過程超催淚 見妻宮縮慘叫他心疼：媽媽辛苦了

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

亞馬遜解僱勞工組織領導人惹議　員工發起「請病假」罷工行動

仁寶放無薪假？沈榮津秀董事長簡訊澄清：這是假消息！

為小老闆撐腰！央行新增50萬簡易申貸方案　簡易評分表加速核貸流程

Uber撤銷2020年財務指南　股價反而漲破7％

股東注意！金管會公告進入股東會　強制戴口罩、量體溫

傳Nokia尋求花旗投資　避免遭敵意收購...合作規模高達5278億元

大樂透今頭獎衝5.7億！冷、熱號碼大公開　民眾還有機會中今年最大獎

台指期大漲260點　分析師：未來仍有機會壓回、但不至於拉回月線

製造業紓困再加碼　經濟部：工業園區租金減租兩成

股債齊跌　3月投信基金規模縮減

中職／幫恰哥、小白燙衣服紅到國外　吉祥物小翔被爆耍大牌

好不容易搬開重物！　白柴「越獄只差一步」被抓包超衰...默默縮回去

國泰航空關閉美國3機組員基地　裁員286人「乘客量不到平常1％」

最高薪有70K！　桃園22家廠商4月21日聯合徵才釋出1,400個職缺

稻米庫存供全台「連續消費28個月」　蔡英文：可援助糧食短缺國家

守護關懷最前線　慈濟贈內政部各式防疫物資

影／中壢鐵皮廠房大火濃煙竄天　員工急撤消防佈水線灌救中

館長廣告不實遭罰60萬怒飆王X蛋　柯文哲：罵完了還是要罰

安倍證實：2.8萬現金補貼盡速發放！　盼提高感染者治療費改善醫護待遇

叛軍無差別「大屠殺」！台男受困莫三比克…急求救：拜託幫幫我

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

財經熱門新聞

1.4萬人放無薪假　竹科暴增10倍

瑞銀：疫情恐壓抑亞幣Q2走勢　仍看好人民幣日圓

「瑞德西韋」中國臨床實驗終止！分析師驚嘆

下周汽油擬降0.9元　九二無鉛每公升17元創史上新低

謝金河：行情在絕望中出發！　點名這幾支大股逼近前一波高點

小老闆50萬紓困貸款最快下周上路

大樂透今開獎　頭獎獎金上看5.7億元

零確診商機！六角旗下「日出茶太」明星商品第二杯0元搶市

史上最便宜的第二代iPhone SE亮相！　對比前代有五大功能進化

高鐵3月盈餘歸零！4年多來首見　5月啟動第二階段大減班

1.5兆紓困！低薪族領3萬　百萬人受惠

「金主呆帳」美國欠WHO會費2億美元

瑞德西韋臨床實驗證實有效！製藥商「吉利德」盤後飆漲16％

先探／伺服器迎來大旺年

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

即／韓國瑜聲請「停止罷免」　裁定駁回

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

德國收到口罩「不謝台灣」　蔡英文回應了！

快訊／文化大學「1男子陳屍附近草叢」！

劉沛抓出新iPhone SE「唯一缺點」：不該叫SE

更多

最夯影音

更多
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法
董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面