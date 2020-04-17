股東注意！金管會公告進入股東會　強制戴口罩、量體溫

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者吳靜君／台北報導

因應股東會旺季來臨、防止疫情擴散，金管會今（17）日公告，未佩戴口罩或經量測體溫，兩次都體溫過高情形的股東，禁止進入股東會會場，以因應防疫需求並維護其他股東權益。金管會也表示，疫情期間投資人也可多使用電子投票來行使股東權益，以降低感染機會。

上市櫃公司陸續將在5月、6月召開股東常會，為了防止新冠肺炎（COVID-19）擴散、防疫不鬆懈。金管會今日表示，考量股東如果未配戴口罩或者有發燒股東強行進入股東會，會增加公司人員和其他股東的風險，金管會今日獲得中央防疫指揮中心同意，公告自下周一(20日)起至中央流行疫情指揮中心解散之日為止，股東進入股東會會場，應佩戴口罩並配合量測體溫，未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止該股東進入股東會會場。

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金管會表示，為強化股東會防疫需求，集保結算所在3月16日及4月9日對外發布及修訂發布「因應防疫召開股東會之作業指引」，包括規範股東出席股東會應全程佩戴口罩、量測體溫及股東會座位安排採梅花座、間隔座法或保持1公尺以上距離，暨增訂適度降低會場內工作人員人數及報到處與股東會紀念品發放處分散設置並保持距離等規範。

金管會將配合前揭公告，督導集保結算所再修正發布「因應防疫召開股東會之作業指引」3.0版，各公司配合辦理並事先妥為規劃會場安排，以順利完成109年股東常會之召開。

金管會再次呼籲投資人於新冠肺炎疫情期間多採用電子投票來行使股東權利，如必須出席股東會現場，請確實遵守金管會公告及公司的防疫措施。