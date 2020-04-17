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Uber撤銷2020年財務指南　股價反而漲破7％

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▲▼ Uber「沒企業責任」，英國停發營業執照。（圖／路透社）

▲Uber「沒企業責任」，英國停發營業執照。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

根據外媒報導，Uber 正在撤回第四季財報會議中的財務指南，並警示由於投資下降，預估投資將減計20億美元（約新台幣600億元）。不過，由於數字比市場預期樂觀，Uber股價週四在延長交易中反而漲破7％。

Uber 還表示，將對股權投資一次性收取19億美元至22億美元的費用，以填補GAAP（一般公認會計原則）淨虧損額。

根據 Uber 年度報告，截至去年年底，它們已持有Didi、Grab、Zomato及Yandex.Taxi合資企業的股份。

請繼續往下閱讀...

Uber 的乘車共享和運送業務受到新冠病毒（COVID-19）影響衝擊不小，但它們並未就預期效果給出任何指導；3月初，當疫情在歐美大規模爆發時，Uber 股價曾一度暴跌，隨後又出現些許回升。執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）在3月19日與分析師的電話會議上表示，疫情最嚴重的城市之一西雅圖，叫車率已下降60～70％；但同時，由於疫情導致人們待在家中的時間較長，外送服務在一定程度上也彌補了叫車服務的損失。

在疫情期間，Uber 為司機和配送人員提供一項財務援助計劃，它們表示這項計劃在第一季將會減少1,700～2,200萬美元的營收；在第二季減少6,000～8,000萬美元的營收。不過在 Uber 發佈這個訊息後，股價在延長交易中上漲了8.5％，因為它們所發佈的數字比投資人之前預期的更加樂觀。

Uber 成功地安撫股東們，分析師指出 Uber 擁有至少40億美元（約新台幣1,200億元）的緩衝資金，它們將於5月7日發佈第一季財報。


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