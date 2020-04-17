製造業紓困再加碼　經濟部：工業園區租金減租兩成

▲全台無薪假人數逼近1.5萬人，經濟部加碼補貼力挺企業。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

全台無薪假人數逼近1.5萬人，政府加碼補貼力挺企業。經濟部次長林全能今（17）日表示，經濟部已規劃工業園區費用減收緩繳，企業可緩繳1年或減租二成，減租期限為期半年，以減輕企業負擔渡過這「疫」關。

勞動部16日公布最新無薪假統計，截至15日止，全台總計588家企業實施無薪假、受影響人數高達1萬4,821人，無薪假情況直逼金融海嘯，創下2009年12月來新高。行政院今日舉行「紓困挺製造 一起度難關」記者會，由政務委員龔明鑫、經濟部次長林全能出席說明最新製造業紓困方案。

請繼續往下閱讀...

針對工業區相關費用減收緩繳，林全能指出，提供經濟部工業局轄管工業區內承租土地、建築物或國有房舍者土地租金緩繳1年或減收2成（二擇一），另協助承租購土地或廠房建築物者，其公共設施維護費得減半收取，並對已申請污水處理聯接使用廠商，使用費緩繳1年，分3年平均攤還，免計收滯納金及延遲利息，已經陸續開始受理申請，直接向當地工業區服務中心申請即可。

另外，加工區相關費用緩繳方面，經濟部也提供區內事業單位，土地租金緩繳1年或減收2成（二擇一）、展延投資建廠期限、污水處理費緩繳1年、營收衰退30%者，管理費緩繳1年等協助，另此4項紓困措施均免息，已開始受理申請。

為保住企業，經濟部加碼投入逾380億元，補貼服務業、製造業衰退逾五成艱困企業員工薪資及營運資金，其中企業營運資金的一次性補貼，共計67.3億元，服務業受惠家數13.1萬家，製造業4.4萬家， 可大大減輕雇主營運成本。

另外，經濟部表示，紓困2.0政策是針對營收大幅下滑五成，面臨裁員或有減薪之虞艱困企業規劃。針對下滑五成定義，有些企業擔心需一連2個月與去年同期比較，認條件嚴苛不敢提出，經濟部將親向產業界說明，不排除放寬紓困定義。