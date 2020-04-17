股債齊跌　3月投信基金規模縮減

▲全球股價齊跌，投信基金規模連兩月縮減。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

3月到肺炎疫情加重影響，全球股債齊跌，導致國內投信基金規模連續兩個月縮減，月減金額近2800億元。不過法人指出，在各國加強隔離管制、央行聯手救市下，疫情正逐漸改善、金融市場壓力緩解，投資人不妨採取定期定額方式，投入部分資金先行掌握先機，降低波動風險。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年3月底為止，投信整體基金規模為3兆7428億元，較2月減少2774億元，減幅約6.90%，連續第2個月下滑，規模落居史上單月第6高。

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若按類型區分，3月規模減少最多的是跨國債券ETF基金、跨國一般債券型基金、跨國股票型基金、跨國高收益債券基金，各減少960、657、611與481億元；而國內股票ETF基金、國內股票型基金、國內槓桿型或反向型ETF基金，各增加307、232、201億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，3月基金規模減少，主要是因為肺炎疫情持續擴散的影響，市場恐慌情緒延燒，因此，大量變賣各類資產、擁抱現金，除了高波動的股票、高收益債之外，防禦型的高股息股票、公債、投資級債，都遭到無差別殺盤。

不過，隨著歐美各國政府祭出嚴格控管措施，同時，央行聯手寬鬆，特別是美國聯準會推出無上限量化寬鬆，並首度購買公司債，大幅緩解市場恐慌情緒，VIX波動率指數從80以上高點回落到40附近；而美元流動性緊俏的問題同步改善，美元指數已下滑到100以下位置。

葉菀婷指出，進入4月，多數國家疫情出現趨緩的情形，或許未來仍有變數，金融市場絕對低點難以預測，但考量各類資產價格已來到低檔區間，中長期投資價值已經浮現。仍舊擔心短期震盪風險的投資人，不妨將資金適當分批，以定期定額方式投入部分資金，掌握逢低布局的先機。