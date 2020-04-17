「蘇丹人民起義」　法新社日籍記者奪下世界新聞攝影獎年度照片

▲2020世界新聞攝影大賽的年度照片。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

2020世界新聞攝影大賽（World Press Photo）日前公布結果，法新社日籍攝影師千葉康由（Yasuyoshi Chiba）所拍攝的蘇丹反政府示威照片奪下了「年度最佳照片」殊榮。千葉康由表示，這是他在蘇丹遇到唯一一組以和平方式示威的團體，他也強烈感受到他們的團結力量。

根據BBC報導，2018年蘇丹爆發大規模抗議示威活動，要求在位30年的前蘇丹總統巴席爾（Omar Hassan Ahmad al-Bashir）下台，隨後軍方發動政變迫使巴席爾下台後卻也不願交出政權，導致蘇丹當地民眾改以聲討軍方，並要求交出權力，成立文人政府。

▲蘇丹前總統Omar Hassan Ahmad al-Bashir。（圖／美聯社）



照片中可以看到，這名示威者正在朗誦「抗議詩」，旁邊的夥伴則使用手機的手電筒照亮他。千葉康由表示，這是他在蘇丹逗留期間遇到的唯一一組和平抗議的團體，「我感受到他們的團結力量，就像已經快燃燒完的餘燼再次重新燃起。」

評審團主席麥可拉（Lekgetho Makola）表示，這張照片充分展現了青年和藝術的力量，「我們看到這位年輕人沒有開槍、沒有扔石頭，卻選擇朗誦一首詩來表達他們的希望，這是身為人的尊嚴，也是一種訴求希望的方式。」