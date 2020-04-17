連2天0確診！永和妹逛夜市曝「台灣奇蹟非偶然」　一張圖見證：讓人驕傲　

▲一張圖見證台人的驕傲！（圖／翻攝臉書我是永和人）

網搜小組／劉維榛報導

天佑台灣，今（17）日新冠肺炎（COVID-19）連2天0確診，在政府滴水不露把關下，也歸功於全民高水準防疫！一名女網友驕傲表示，最近嘴饞去了一趟樂華夜市，沒想到一抵達就有義警上前量體溫跟噴酒精，走進去逛後，各攤位也畫上小腳丫，民眾也乖乖隔著距離排隊，安份又有秩序的畫面，讓原PO暖喊，0確診並不是偶然！

一名女網友在臉書《我是永和人》透露，自從過年以來，昨（16）日第一次去逛樂華夜市，殊不知才進去不久，就秒被義警攔截，對方一臉笑意幫量體溫與噴酒精。

請繼續往下閱讀...

走著走著，沿途上見證台灣最美麗的風景，原PO感動爆棚直呼，「只覺得今天的樂華很不一樣，每個人都有戴口罩，大家安安靜靜的排著隊，有些攤子有畫上安全距離的小腳印，民眾都自動自發站在腳印上，永和人的素質真的很讓人驕傲！」

原PO認為，「『零確診』並不是偶然，更不是我們運氣好」，而是全民有危機意識，不把防疫當兒戲看，加上政府完善配套、內外嚴謹把關，企業組國家隊等，造就台灣奇蹟。

另外，有女網友也在同社團直呼，「晚上去樂華夜市買晚餐，發現錢櫃這邊的入口處，已經開始要量額溫和噴酒精了，而且大家都很配合，覺得大家都好棒，全球疫情嚴重，我們還能正常出門上班甚至去夜市買東西，覺得身在台灣很幸福啊！」

▲網友祈禱台灣繼續0確診！（圖／翻攝臉書我是永和人）

文章曝光後，大批網友驕傲刷讚「零確診！真的不是偶然，辛苦那些直接間接所有為防疫辛苦付出的人員們，謝謝阿中部長，辛苦你們了，有你們真好」、「我從農年曆到現在沒有在外面吃過飯都是外帶...我會怕」、「真的包括平常讓我很擔心的菜市場都愈來愈多人戴口罩，真的覺得就是要從自身做起」、「可是我住夜市這，還是每天看到不少人沒有戴口罩在逛夜市，都覺得他們很勇敢」。