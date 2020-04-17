零確診商機！六角旗下「日出茶太」明星商品第二杯0元搶市

▲中央流行疫情指揮中心今（17）日再傳出「零確診」好消息，六角國際旗下日出茶太祭出明星商品第二杯0元優惠搶市。（圖／記者黃國霖攝）

記者林淑慧／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日再傳出「零確診」好消息，六角國際旗下日出茶太表示，即日起到4月30日，只要指揮中心宣布「零確診」，當日下午兩點到六點其明星商品「太極厚茶拿鐵」同品項第二杯「0元」，讓大家一起為台灣防疫加油。

新冠肺炎疫情延燒全球，台灣防疫超前佈署有成，中央流行疫情指揮中心於四天內三度宣佈零確診，讓仰賴人流的觀光、百貨及餐飲等內需型產業相當振奮，紛紛祭出優惠搶市。

請繼續往下閱讀...

六角國際表示，集團日前推出「六角振興省錢券」，結合底下九大品牌，超過一百間門市．讓消費者省荷包一起度過疫情難關，帶動單月業績成長10%至15%；最先經歷封城的中國在三月解禁後，目前近八成大陸境內加盟店恢復營業，單店營收回到去年同期七到八成。

雖然疫情還看不到底，六角國際今年展店腳步不停歇，旗下美式越南料理新品牌「美利河」第一季已在新竹竹北、新北市遠雄汐止商場開出二家店，集團於第一季總計開出15家新門店，朝向三年全球開出2000店的目標穩健邁進。

另外，在股利政策方面，六角國際董事會已通過2019年度股利維持高配息的政策，擬配發現金股利8.5元，不因當下仍不明朗的疫情帶來的營運逆風而有所改變。

展望後市，六角主管表示，疫情發展態勢雖不明朗，集團旗下品牌展店短期趨緩但未停歇，境內推出六角振興省錢券，並拉升外送比例，強化品牌知名度，攜手消費者共同度過疫情難關。