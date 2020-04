奈及利亞工人怒燒中國工廠！　隔離14天照常上工「沒錢領沒得吃」

▲ 大批工人聚集,集體抗議中國老闆。(圖/翻攝自推特/@Wilfredshady)

記者陳宛貞/綜合外電報導

新冠肺炎(COVID-19)衝擊全球,奈及利亞累計442起確診病例,其中13人死亡。疫情爆發後,奈及利亞總統布哈里(Muhammadu Buhari)對拉各斯、奧貢及阿布賈首都區下達居家禁足令。但奧貢州一家中國公司疑似以隔離名義,將多名奈及利亞工人鎖在工廠內,讓他們氣得焚燒工廠。

當地網友在推特上表示,奧貢州依貝斯的「奧貢-廣東自由貿易區」(Ogun-Guangdong Free Trade Zone)有一大群青年工人被關在一家中國瓷器公司工廠內,14天內必須照常工作,卻沒有提供足夠的糧食,隔離結束後沒有支付加班費就要工人離開,等於要他們做白工。憤怒的工人向廠房擲汽油彈、破壞玻璃,以表達抗議。

奧貢警方發言人奧耶米(Abimbola Oyeyemi)則表示,這是一起單純的勞資糾紛,「沒有人攻擊任何人,是工人和公司管理人員間發生爭執。工人們說,自從居家封鎖令開始後,公司管理階層不允許他們離開公司,將他們鎖在裡面。這就是引發抗議的原因。」

@renoomokri Nigerian youths protesting against a Chinese company (Goodwill ceramics) in Ogun Guangdong Free trade zone Igbesa. We were held inside the company for 14 days of the lockdown without proper feeding and they're now asking us to leave without giving us anything. pic.twitter.com/gI376R8ZPu