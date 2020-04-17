多倫多男特製2公尺巨型呼拉圈上街　要大家和他「保持社交距離」超難！

▲男子特製裝置來測試社交距離。（圖／翻攝自Twitter／Daniel Rotsztain）

記者李振慧／綜合報導

要和大家一直保持社交距離到底能不能做到？加拿大一名男子為了證明，特別自製2公尺長的超大呼拉圈，直接這樣走到街上測試，結果發現走在人行道時常會卡到，一不小心還有可能撞到別人，結果證明這樣想要安全在街上行走，根本不可能。

為了防止新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，多倫多當局要求民眾在城市裡的公共場合行走時，要遵守與人保持最少2公尺的社交距離，如果違規還會吃上罰款。當地男子羅茲斯坦(Daniel Rotsztain)為了證明維持社交距離到底能不能做到，便將自製的2公尺呼拉圈戴在身上，實際上街測試。

影片中可看到，戴著社交距離裝置的羅茲斯坦無論走到哪，不是不小心撞到人就是會撞到路燈等物品，由於人行道大多比較狹窄，為了保持安全距離他常常得走到車道上。

實驗過後羅茲斯坦表示，「這個實驗結果顯示出，街道空間真的不夠讓人保持社交距離，我們只是想證明，即使不是在人們聚會的場合，只是平常上街買物資都很難做到」，後來甚至對市長特洛伊(John Tory)喊話，如果真的要勉強人民做到的話，乾脆先封城還比較可行。

Made a Social Distance machine to show why @cityoftoronto needs to close major streets like Yonge during COVID-19. Our sidewalks are too narrow to keep a safe distance.

Tell @JohnTory and your local councillors: #streets4peopleTO!https://t.co/uUmYOxOGZv pic.twitter.com/ZiCwuSECx9 — Daniel Rotsztain (@theurbangeog) April 13, 2020

►欸~妳過來一下！妳過來一下