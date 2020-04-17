沒有N95口罩就不照護新冠患者！美國10名護理師遭停職

▲美國布朗克斯的一群醫護人員挺身抗議，要求要在有充足防護裝備的情況下工作。(圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國的新冠肺炎疫情極為嚴峻，更傳出不少醫護人員感染情況。面臨迫切的危機下，美國加州一家醫院的護理師要求要有N95口罩才肯工作，卻反被所屬醫院鐵腕停職。

「美聯社」周四(16日)報導，加州聖塔莫尼卡市「聖約翰健康中心」((Saint John’s Health Center)裡的部分護理師擔心，若不戴上N95口罩就去照顧那些新冠肺炎患者，是冒著很大的感染風險。事實上，該醫院也的確爆出了醫護人員感染的例子，一名叫安琪拉(Angela Gatdula)的護士已被確診。

有鑑於此，一些護理師告訴管理階層，如果沒有N95口罩，他們不會進入新冠肺炎患者所在的病房。然而，他們最後等到的並非N95口罩，而是被停職的消息。

報導稱，美國「全國護理師聯合會」(National Nurses United)表示，上述事件裡有10名護理師遭院方停職。院方說，在人力資源部門進行調查之前，他們不被允許返回工作崗位。

「聖約翰健康中心」同時發表聲明說，他們正在向所有照護新冠肺炎患者和等待檢測結果的護理師提供N95口罩。不過，醫院並未就護士被停職一事發表評論。

上述現象在美國並不鮮見。「美聯社」稱，全美數百名醫生、護理師及相關工作人員都曾表示，他們被要求在沒有充足防護裝備的情況下工作。一些人參加了抗議活動或提出投訴。其他人則只好在自行購買、甚至是自己製作防護裝備。

根據美國「疾病控制和預防中心」(CDC)15日公布的資訊，全美至少有9200名醫護人員感染新冠病毒。