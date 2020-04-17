獨／電子業慘！仁寶、英業達、日月光大放無薪假

▲無薪假人數創八年薪高，竹科和中科無薪假人數暴增。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

受到疫情衝擊，根據勞動部最新統計，全國放無薪假達1.4萬人，創8年薪高，其中電子業飽受衝擊。據工會消息人士指出，目前仁寶、英業達、日月光等大放無薪假，各廠區動輒上百人，全國電子業無薪假放無薪假粗估2萬人，勞動部帳面上數字可能低估。

竹科園區開始實施減班措施。截至昨日止，共計8家申報，實施人數為743人，其中212人因總公司在竹科一併申報，實際影響人數為531人，相較三月底統計的70人暴增約10倍，申請企業包括生技、光電等科學事業，及園區內的旅行社、餐廳等服務產業；中科則有179人放無薪假。

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據相關工會表示，仁寶中壢廠自年後派遣員工全部停工，正職員工則放無薪假，截至目前為止，中壢廠約400人當中，近九成放無薪假。沒放無薪假的正職員工，則以特休假名義放假，但可不用全部放完，舉例，10天特休用掉7天，可保留3天；待特休放完，公司會給予5天有薪假，5天之後，就開始放無薪假。

英業達則是在年後延後復工期間就開始放無薪假，疫情爆發後，無薪假規模更大。產線運作上，英業達原本月休8天的產線員工，目前做5休5。

據了解，英業達依個人年資分配有薪假，年資越長、有薪假分配天數越多。和仁寶類似，會先以員工特休假用完，再給予5-15天不等的有薪假，但這部分並不會當月給予薪資，而是等之後有加班需求，才以時薪1.33或1.5倍方式回補當日工資。

日月光集團則傳出K9、K10、K11、K12、K13廠區的產線放無薪假，以一廠至少3-5層樓、一層樓約100人粗估計，約2500人放無薪假。

工會表示，公司大部分不會主動提報無薪假，多數無薪假也以口頭告知，且工會如果接獲通報如過想對企業發動勞動檢查，也必須在下月薪水入帳後，才能證明是否為無薪假，時間落差成為業者操作的漏洞。