對比照曝光！安倍口罩今全面發送　日人傻眼「遮下巴就露鼻」：根本太小

記者詹雅婷/綜合報導

日本政府16日發布全國緊急狀態令,今(17)起發放布口罩給確診人數較多的地區。只不過,部分現已收到口罩的人坦言,日本政府發放的布口罩尺寸過小,若想連下巴都遮住,鼻子的部位就會露出來,質疑防疫效果可能不如預期。

綜合共同社等日媒報導,日本政府向所有家庭發放口罩的經費約為466億日圓。只不過,橫濱市學童機構一名40多歲女性坦言,布口罩的尺寸對於女性、孩童還可使用,但對於成年男性來說,尺寸可能因為過小而無法使用,質疑防疫成效有限。另名男性則直言,「(布口罩)真的太小了,(若想連下巴都想遮住)鼻子會露出來」。

