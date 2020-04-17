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英研究：洗完手用紙巾擦拭　比烘手機更能清掉病毒

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▲▼紙巾。（圖／路透）

▲里茲大學研究發現紙巾比烘手機更能清除細菌。（圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

根據英國里茲大學（University of Leeds）和里茲教學醫院全民健保信託基金（Leeds Teaching HospitalsNHS Trust）於17日發表的一項研究發現，人們在洗完手應使用紙巾擦乾雙手，和烘手機相比，紙巾較能去除手部沒洗淨而殘留的病原體。對此，里茲大學的穆拉（Ines Moura）為首的領導人認為，「我們的研究結果與控制全球傳播的新冠病毒有關聯。」

全球衛生主管部門表示，用肥皂和水洗手是避免傳播病毒的重要關鍵，細菌主要的傳播途徑是透過受到污染的手，可能會將病原體傳播到表面（如門把手或水龍頭），並在觸摸臉部時受到感染。

在研究中，四名志願者的雙手有噬菌體，洗手時沒有將細菌洗掉，使用紙巾或烘手機在醫院的洗手間擦乾手，並觸摸門把手、樓梯扶手、電話和聽診器等各種物品的表面。

研究人員發現，同時使用紙巾和烘手機可以減少手上的細菌污染。不過，對於11個物體表面中的10個發現到，使用烘手機會造成更大的環境污染。使用烘手機之後，接觸到的所有表面全都發現微生物，污染的程度平均比使用紙巾後高達10倍。

他們指出，儘管NHS和世界衛生組織（WHO）建議在洗手後使用一次性毛巾，並用它們來關閉水龍頭，但英國的醫療機構卻越來越多使用烘手機。

東安格里亞大學（University of East Anglia）醫學教授保羅•亨特（Paul Hunter）表示，顯然人們洗完手後仍然殘留多少病毒，這在很大程度上取決於人們洗手的效率。這項研究強調需要正確洗手，以便人們在雙手乾燥前盡可能清除病毒，若沒有使用正確方式洗手，站在烘乾機旁邊的人可能會面臨受到感染的風險。

這項研究原定於本（4）月在巴黎舉行的歐洲臨床微生物學和傳染病會議（European Congress on Clinical　Microbiology and Infectious Diseases, ECCMID））上發表，但因為病毒關係而被取消。 

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