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農委會加入酒精國家隊　台酒防疫酒精有米酒香　防疫效果不打折

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▲▼7-11開賣台酒酒精。（圖／業者提供）

▲台酒酒精。（圖／業者提供）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎疫情（COVID-19）擴散到歐美地區，導致全球酒精原料吃緊，農委會加入「酒精國家隊」提供糙米作為台酒產製酒精的原料，生產有米酒香的防疫酒精，台酒強調，米酒香防疫酒精消毒效果不打折，民眾可安心使用。

許多人問及，為什麼台酒的防疫酒精有米香酒味？台酒今（17）日來解惑，主要是台酒使用農委會協助提供台灣在地糙米產製米酒，由米酒再蒸餾酒精，所以會有淡淡的米酒香味。但是，台酒強調，防疫酒精未添加任何化學成分，清潔效果也一樣，所以民眾不用擔心，安心使用。

請繼續往下閱讀...

台酒表示，有鑑於新冠肺炎疫情擴散全球，引起各國搶買酒精，為了確保防疫酒精保持穩定供應，台酒使用農委會協助提供的台灣在地糙米產製米酒，再由米酒精餾成酒精，未添加任何化學成分，所以米酒有淡淡的米酒香味，但清潔消毒效果是一樣的。

自疫情爆發以來，為穩定民心達到國人對防疫需求，台酒第一時間響應政府號召，在極短時間內組成「酒精國家隊」，讓原本毫無包裝過高濃度酒精的六個酒廠，短時間內達成國人對防疫的需求，像是宜蘭酒廠停下金雞母紅露酒的生產、隆田酒廠也停下鹿茸酒的產出、嘉義酒廠也停下高粱酒與藥酒的生產。

自2月投入酒精國家隊以來，已經生產超過1100萬瓶防疫酒精，鋪貨地點包含藥局、便利商店、連鎖超市及量販店等，總共2萬1000個據點，涵蓋密集度堪稱世界第一。

第二波的新冠肺炎疫情在歐美地區爆發，世界各國搶買酒精原料，行政院長蘇貞昌指示農委會加入酒精國家隊的行列，每月提供2100噸糙米給台酒製作原料酒精，以滿足國人每個月400萬瓶防疫酒精的需求，以確保酒精供應無虞。

台酒自4月開始使用農委會提供在地的糙米產製米酒再轉製酒精，全程沒有添加化學成分，民眾使用更為安心。
 

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