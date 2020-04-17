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台灣若是WHO成員　美媒：全球至少提早2週知道疫情

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▲▼瑞士日內瓦世界衛生組織總部,WHO總部。（圖／路透社）

▲美媒認為若台灣是WHO成員，全球就能提早知道新冠肺炎傳染性。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

駐亞特蘭大辦事處副處長洪中明投書《亞特蘭大環球新聞報》，呼籲各國讓台灣參與世界衛生組織（WHO)；而該報編輯也在投書中加註，過去十多年來台灣一直為爭取成為WHO成員努力著，更引述專家說法指，「若台灣是WHO成員，全世界可以提早只少2週知道新冠肺炎的傳染性。」

《亞特蘭大環球新聞報》（Global Atlanta）編輯威廉斯（Trevor Williams）在洪中明的投書中加註，過去十多年來台灣一直為爭取成為WHO成員努力著，不過卻屢遭中國大陸反對。這次的新冠肺炎在中國大陸爆發之際，WHO完全不在乎台灣所提出的傳染性警告，威廉斯引述專家說法指出，「若台灣是WHO成員，全世界可以提早只少2週知道新冠肺炎的傳染性。」

威廉斯也表示，台灣面對與中國大陸的地緣關係，仍能堅守不到400例確診，同時還能向全球捐贈百萬個口罩還有防護設備，防疫措施確實得到全世界的讚揚。

洪中明在投書中指出，對於WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的誤導性指控感到非常遺憾，這樣的指責對台灣人民來說是很大的傷害。台灣政府也譴責任何形式的歧視，因為不斷被國際衛生系統排擠的台灣，對歧視非常感同身受，譚德塞理應對此向台灣人民致歉。

洪中明呼籲，WHO應該拋棄任何政治上的歧視，保持中立和專業性，邀請台灣參加所有和新冠肺炎有關的會議和機制，同時恢復台灣在世界衛生大會（WHA）觀察員的身分。

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