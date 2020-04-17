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懷孕34周確診！孕婦戴呼吸器「昏迷中」生子　13天後奇蹟康復出院

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記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，美國紐約州一名孕婦確診後戴上呼吸器與病魔搏鬥，卻在昏迷中順利產下一子，11天後她終於醒來並且神奇恢復健康，如今終於能脫下呼吸器，如願見到自己的兒子，開心把對方抱在懷中的場面令人動容。

居住在紐約州長島(Long Island)的36歲女子索里亞諾(Yanira Soriano)，懷孕34周時因為出現呼吸困難與宮縮症狀而前往灣岸醫院(Bay Shore hospital)就醫，結果被確診罹患新冠肺炎，由於情況十分危急，醫生3日決定讓她戴上呼吸器，並在昏迷狀態中以剖腹產方式順利產下一子。

主治醫生史瓦茲(Benjamin Shwartz)表示，「通常母親生產時需要醒著，才能立即了解嬰兒的狀況，然而因為這名媽媽病得很重，所以必須在生產前戴上呼吸器，讓她在昏迷狀態中生產」。

歷經長達11天的治療，13日傳出索里亞諾的情況好轉並且能拿下呼吸器，檢測結果為陰性的她，終於在15日首次見到自己剛出生的兒子，所有醫護人員也在旁一起歡呼並見證這感人的一刻，她開心表示，「這對我來說是最幸福快樂的時刻」。

史瓦茲表示，「原本大家都很擔心索里亞諾可能無法存活，沒想到過去幾天她的情況卻奇蹟般地愈來愈好」，由於寶寶的檢測結果也是陰性，目前這對母子已經順利回到家中。

▼女子在昏迷中順利產子。（圖／示意圖／達志影像）

▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

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