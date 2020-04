首死病患在他醫院...醫生確診陷入昏迷16天　醒來震驚「世界全變了」

▲美國疫情最早是從華盛頓州爆發。(圖/路透社)

新冠肺炎(COVID-19)持續肆虐,美國華盛頓州一名健康醫生確診後,號稱從不請病假的他身體狀況卻急速惡化,最後得戴上呼吸器整個人陷入昏迷,16天他醒來發現整個世界因為疫情變得完全不一樣,讓他有宛如隔世的震撼感。

在柯克蘭市(Kirkland)擔任急診醫生的45歲男子帕吉特(Ryan Padgett),2月底得知美國首宗死亡的確診病患就在所任職醫院,結果號稱從沒請過病假的他,3月7日開始出現頭痛和肌肉痠痛等症狀,2天後出現發燒、咳嗽症狀,後來於上月13日確診成為該國首批感染病毒的醫護人員之一。

病情急速惡化的帕吉特,後來被轉到西雅圖市中心附近的瑞典醫療中心(Swedish Medical Center)接受治療,然而這段期間他卻完全沒有記憶,有記憶時已經是16天以後的事,「我一點記憶都沒有,但顯然我有特別交代未婚妻康妮(Connie Kinsley)重要文件在哪裡,醒來時人在瑞典醫療中心,已經是16天後的事了」。

對於自己醒來後所面對的世界,帕吉特表示,「我感覺像是小說《李伯大夢》的主角溫克爾(Rip Van Winkle),做了一場夢醒來發現世界因為疫情而封鎖,變得完全不一樣了」,原定5月16日舉行的婚禮也得延後,不過他和未婚妻對此不擔心,「當你和我一樣大難不死後,會覺得很多事都只是人生的點綴,不需要太在意。」

