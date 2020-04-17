高鐵3月盈餘歸零！4年多來首見慘況　5月啟動第二階段大減班

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「疫」拳重擊3月盈餘歸零　高鐵：啟動第二階段大減班

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▲台灣高鐵今（17）日表示，將自5月18日起啟動第二階段短期調整班表，總計二階段調整共減少188班次列車。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣高鐵今（17）日表示，將自5月18日起啟動第二階段短期調整班表，總計二階段調整共減少188班次列車。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊交通運輸產業營運，台灣高鐵今（17）日表示，公司3月運量較去年同期大幅衰退四成，自結3月稅前盈餘歸零，為四年半以來首見；經評估後，將自5月18日起啟動第二階段短期調整班表，總計二階段調整共減少188班次列車。

台灣高鐵公司表示，自今年二月以來，民眾因為擔心疫情爆發紛紛取消假日出遊行程，隨後更因疫情在全球擴大，多數民眾取消不必要之外出行程，致使高鐵運量大幅下滑。經審慎評估、通盤權衡市場供需，決定務實調整營運資源以落實公司治理，並啟動第二階段短期班表調整。另將提升人員教育訓練，將既有人力投入加強防疫工作及設備維護檢修。

請繼續往下閱讀...

台灣高鐵表示，公司將自5月18日起啟動第二階段短期調整班表，由原第一階段每週調整41班，再減少147班，總計兩階段調減188班，調整後每週提供828班次的旅運服務，較原本每週1,016班減少18.5%。

高鐵主管指出，依發車前28日之售票規定，將自4月21日凌晨零時起，透過各售票通路逐日開放預購，敬請旅客提早規劃行程。短期調整班表預定實施至6月23日止，即端午節疏運前，高鐵公司將密切觀察疫情發展，持續評估旅客需求，一旦疫情好轉、運量回升時立即提前恢復原班表。

依據財報，台灣高鐵3月稅前盈餘歸零，為2015年10月以來首見，累計今年前三月稅前盈餘為10.86億元，若以股本562.83億元計算，每股稅前盈餘為0.19元。

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