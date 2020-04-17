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金融市場前景不明　亞洲貨幣受壓　惟人民幣、日圓後勢看漲

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▲▼ 日圓,一萬日圓,鈔票,日本鈔票。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日圓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）病毒觸發全球經濟活動大停擺，帶來經濟極大的危機，瑞銀今（17）日表示，疫情將可能在4月達到高峰，許多國家下旬將可能會陸續解除嚴格的防控措施，但是金融市場不確定性仍對以出口導向、大宗商品經濟體的亞洲貨幣造成壓力；惟人民幣及日圓則後勢看漲。

瑞銀認為全球新增確診病例將在4月到頂，許多國家4月下旬將陸續解除最嚴格的防況措施，但由於上半年惡劣的經商環境差不多已成定局，今年全球的經濟可能收縮0.5%到1%，其中中國大陸及亞洲（日本除外）的經濟分別放緩到1.5%與1.7%，是近年來少見的。

請繼續往下閱讀...

瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯分析師陳得能表示，避險資金未來有一段時間依然偏好美元，除日圓之外，其他亞洲貨幣再第二季初期可能會繼續受壓。

陳得能表示，今年的情況與2008年的環境不能相提並論，各國的貨幣、財政政策比當時快速得多，值得借鑒的是，當時全球掀起巨浪，並迅速向全球市場蔓延，市場由最初面臨巨幅震盪到後來的小幅波動。

今年上半年，投資者還未能掌握經濟活動停擺的程度，更摸索不到下半年復甦的軌跡，但是金融市場難免波濤洶湧，陳得能指出，成熟市場極大部分的大部分的亞洲國家將在第二季收縮，在出口疲弱、投資人態度保守下，亞太貨幣顯得較為脆弱。在亞太地區，由出口導向、經常帳不太平衡或倚重大宗商品出口的經濟體，例如韓國、澳洲、紐西蘭、印度、印尼、馬來西亞、泰國及菲律賓等，其貨幣面臨較高風險。

中國大陸財政、貨幣政策雙管齊下　年底有望升至6.7元

至於中國大陸隨著第二季活動回向正軌，加上貨幣政策及財政政策雙管齊下，以抵禦第二季海外需求下降及產業鏈中斷帶來的經濟衝擊，為人民幣創造較穩定的環境。中國人行近日公布定向下調存款準備率100個基點，今年以來第三度降準，此外下調金融機構的超額存款準備利率，從0.72%下調到0.35%，為2008年以來首次。瑞銀也預期，中國大陸今年仍會再降準100到300個基本點，並下調中期貸款利率30到60個基本點，引導企業融資成本進一步下降。

在財政政策方面，預期中國大陸地方政府債券全年發行額比去年增加三分之一。同時美元漲勢可能在一至兩個月後無以為繼，支持人民幣及其他亞太貨幣的穩定性。瑞銀估計人民幣在6月底前持穩於7.0關口，年底前更升值至6.7。

此外，由於日本退休金資金持續流出，對第一季日圓構成壓力，瑞銀認為此負面因素第二季就有所減退，加上全球金融市場仍未擺脫不確定性，日圓在6月底前可能漲至100關口，但下半年回調至104水平。

陳得能表示，多國領袖以二戰後最大危機來形容這場疫情。以英國前首相邱吉爾作為結束二戰的關鍵人物，其名言「如果你感覺自己在走過地獄，走著別停」，可給當下任何人及投資者帶來一點啟發。

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