中經院：2020經濟呈現內外皆冷　Q2更出現負成長

▲中經院院長陳思寬，資料照。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

由於新冠肺炎疫情（COVID-19）延燒，重創全球經濟。臺灣經濟成長因受疫情影響，限縮各項經濟活動；雖然目前守護成果舉世共睹，但成長表現也面臨嚴峻考驗。本次預測 2020 年臺灣經濟成長一到四季預估值為1.83％、－0.12％、0.52％、1.86％。

中經院表示，第1季的成長受害相對較輕微，雖然自2月起即頻傳斷鏈危機，但海關進、出口維持正向成長，在物價走跌情形下，對經濟成長仍提供正向挹注；但自3月下旬起，歐美疫情走勢嚴峻，壓縮國外需求，加上內需因疫情防範，減少諸多消費活動，以致於第2季經濟成長率出現負值。下半年在主要國家或解除管制的情形下，成長頹勢略有改善，惟遲至第4季，成長率依然低於2％。

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2020年的成長模式可謂「內外皆冷」，內需貢獻約0.64個百分點，其中民間消費貢獻約0.16個百分點，資本形成貢獻0.3個百分點；至於外貿部門之淨輸出（國外淨需求）則因輸入規模小於輸出規模，因而貢獻率仍可維持正向貢獻（0.39個百分點）。由於經濟情勢走緩，國內物價走勢平緩，2020年全年 CPI 年增率預測值約0.58％，與2019年的0.56％相當。

中經院說，由於疫情衝擊，造成國內觀光、旅遊、餐飲、航空客運等產業景氣蕭條，無薪假人次屢創新高，且因疫情宣導，避免人群聚集、接觸，加上疫情不確定性高，抑制民間消費活動，雖然像是外送平臺、疫情防護等有受惠。但整體而言，預估2020年民間消費年增率約0.16％，其中第2、3季並將呈現負成長。全年對經濟成長貢獻0.12個百分點，對經濟成長的貢獻有限。

另外，中經院指出，針對肺炎疫情以及相關篩檢、治療、疫苗之研發等，目前確切發展以及相關時程仍未可知。而其對全球經濟之影響，將隨疫情之變化持續時間長短、病情變異（如感染率、致死率等）而有不同；對於疫情之延續期間，根據Focus Economics 因應疫情之每週專家調查結果顯示，認為全球經濟將成 U 型復甦者約有61％、27％認為可成 V 型反轉，另有4％者，則認為可能將持續 L型的蕭條低迷景氣。

而有3％認為將呈 W 型反轉，另有5％者選填其他。而認為其造成經濟蕭條之持續期間，約有50％認為將延續 2 季（自 4 月起），延續3季者為21％，顯示對於疫情發展，調查結果呈現審慎樂觀。