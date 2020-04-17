　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

中經院：2020經濟呈現內外皆冷　Q2更出現負成長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中經院院長陳思寬。（圖／記者余弦妙攝）

▲中經院院長陳思寬，資料照。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

由於新冠肺炎疫情（COVID-19）延燒，重創全球經濟。臺灣經濟成長因受疫情影響，限縮各項經濟活動；雖然目前守護成果舉世共睹，但成長表現也面臨嚴峻考驗。本次預測 2020 年臺灣經濟成長一到四季預估值為1.83％、－0.12％、0.52％、1.86％。

中經院表示，第1季的成長受害相對較輕微，雖然自2月起即頻傳斷鏈危機，但海關進、出口維持正向成長，在物價走跌情形下，對經濟成長仍提供正向挹注；但自3月下旬起，歐美疫情走勢嚴峻，壓縮國外需求，加上內需因疫情防範，減少諸多消費活動，以致於第2季經濟成長率出現負值。下半年在主要國家或解除管制的情形下，成長頹勢略有改善，惟遲至第4季，成長率依然低於2％。

請繼續往下閱讀...

2020年的成長模式可謂「內外皆冷」，內需貢獻約0.64個百分點，其中民間消費貢獻約0.16個百分點，資本形成貢獻0.3個百分點；至於外貿部門之淨輸出（國外淨需求）則因輸入規模小於輸出規模，因而貢獻率仍可維持正向貢獻（0.39個百分點）。由於經濟情勢走緩，國內物價走勢平緩，2020年全年 CPI 年增率預測值約0.58％，與2019年的0.56％相當。

中經院說，由於疫情衝擊，造成國內觀光、旅遊、餐飲、航空客運等產業景氣蕭條，無薪假人次屢創新高，且因疫情宣導，避免人群聚集、接觸，加上疫情不確定性高，抑制民間消費活動，雖然像是外送平臺、疫情防護等有受惠。但整體而言，預估2020年民間消費年增率約0.16％，其中第2、3季並將呈現負成長。全年對經濟成長貢獻0.12個百分點，對經濟成長的貢獻有限。

另外，中經院指出，針對肺炎疫情以及相關篩檢、治療、疫苗之研發等，目前確切發展以及相關時程仍未可知。而其對全球經濟之影響，將隨疫情之變化持續時間長短、病情變異（如感染率、致死率等）而有不同；對於疫情之延續期間，根據Focus Economics 因應疫情之每週專家調查結果顯示，認為全球經濟將成 U 型復甦者約有61％、27％認為可成 V 型反轉，另有4％者，則認為可能將持續 L型的蕭條低迷景氣。

而有3％認為將呈 W 型反轉，另有5％者選填其他。而認為其造成經濟蕭條之持續期間，約有50％認為將延續 2 季（自 4 月起），延續3季者為21％，顯示對於疫情發展，調查結果呈現審慎樂觀。

ET快訊
汐止隨機砍人！他跟妻子出門散步　遭陌生男持刀狠砍
白裙妹IKEA脫光光！　豪放掀衣「上下面全露」…客人逛家具傻
德國避談台灣、何晶Errrr　資深媒體人預言「口罩外交」結局
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

抱緊現金！基金經理人加碼股票意願下滑　現金水位創超過18年新高

中經院：2020經濟呈現內外皆冷　Q2更出現負成長

懷特口服止痛新藥　獲衛福部核准上市

亞諾法攜手台灣亞洲基因　建置檢測試劑每月2.5萬人產能目標

不受疫情干擾　貿協成功把台灣薑賣進美國新市場！

股匯齊揚！新台幣早盤一度升值近1角　挑戰衝破30元關卡

台股早盤強漲260點！費半大漲2.6%激勵　台股站上10600點

美股道瓊漲33點　台指期開盤上揚274點

下周汽油擬降0.9元　九二無鉛每公升17元創史上新低

創8年新高！勞動部統計「1.4萬人放無薪假」　竹科也暴增10倍

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

抱緊現金！基金經理人加碼股票意願下滑　現金水位創超過18年新高

中經院：2020經濟呈現內外皆冷　Q2更出現負成長

懷特口服止痛新藥　獲衛福部核准上市

亞諾法攜手台灣亞洲基因　建置檢測試劑每月2.5萬人產能目標

不受疫情干擾　貿協成功把台灣薑賣進美國新市場！

股匯齊揚！新台幣早盤一度升值近1角　挑戰衝破30元關卡

台股早盤強漲260點！費半大漲2.6%激勵　台股站上10600點

美股道瓊漲33點　台指期開盤上揚274點

下周汽油擬降0.9元　九二無鉛每公升17元創史上新低

創8年新高！勞動部統計「1.4萬人放無薪假」　竹科也暴增10倍

畫面曝！淡水砂石車漏油害「6機車連環摔」　肇事司機這下慘了

拚防疫兼顧治安 南警總動員瓦解販賣改造槍械集團

父女登山迷途受傷　宜蘭警消冷埤附近溪谷中吊掛救人

入行17年！房仲小秘書變身店主管　領品牌跨入無人之地立功

每人500有找！宜蘭包棟民宿「付2晚房錢可住7天」能划獨木舟、有150米遊戲巷

色阿伯花百元加油竟伸鹹豬手　賤嘴：我最喜歡女生了...秒噴4萬

NBA染疫球員恐不只10人　美媒曝聯盟告知各隊不必公布檢驗結果

三天兩度零確診！Yahoo首頁曝「藏頭詩亮點」…老粉絲驚喜：這麼用心

祥富水產倒閉「網喊不意外」　一致揭回不去內幕：吃一次就夠了

汐止清晨隨機砍人...他跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」！多處受傷送醫

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

財經熱門新聞

1.4萬人放無薪假　竹科暴增10倍

下周汽油擬降0.9元　九二無鉛每公升17元創史上新低

「瑞德西韋」中國臨床實驗終止！分析師驚嘆

謝金河：行情在絕望中出發！　點名這幾支大股逼近前一波高點

小老闆50萬紓困貸款最快下周上路

「金主呆帳」美國欠WHO會費2億美元

史上最便宜的第二代iPhone SE亮相！　對比前代有五大功能進化

先探／伺服器迎來大旺年

精測躋身全球半導體探針卡前20強

台積電下修全年展望　資本支出不變

華為禁令再起　台積電：衝擊減到最低

跟進台積電加碼投資　四家半導體供應鏈斥資逾172億元擴產

陳寶郎：今年油價將低於40美元

無薪假勞工現身說法！飯店5年資歷突然降薪至2萬3800元　坦言害怕

更多熱門

相關新聞

旅美夫妻返台確診　檢方分案偵辦

旅美夫妻返台確診　檢方分案偵辦

一對旅美長達30年的夫妻，疑似在美染疫、出現症狀，仍闖過美國機場檢疫，搭機返台。返台後被檢查出確診，造成同機的機組員及乘客都須實施居家隔離。這對夫妻的行為遭國人罵翻，台灣高等檢察署16日指示桃園地檢署，即刻啟動「防疫處理小組」，查明這對夫妻是否涉有刑責或違反行政規定，並儘速依法處理，防堵防疫漏洞。

壽險業降租救42企業　3產業占最多

壽險業降租救42企業　3產業占最多

疫情將主導美國總統大選

疫情將主導美國總統大選

2月高雄高總價交易僅1件　不怕！建商看好「0確診」信心歸位

2月高雄高總價交易僅1件　不怕！建商看好「0確診」信心歸位

金管會拍板期貨信託基金豁免條款

金管會拍板期貨信託基金豁免條款

關鍵字：

經濟疫情預測中經院

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

全球「最安全國家」名單曝！台灣第七

劉沛抓出新iPhone SE「唯一缺點」：不該叫SE

1萬8罰單未繳房遭法拍　行政執行署深夜回應

避談台灣　德國在台協會遭洗版　

外籍男飛機上撕裂20歲妹內褲！空姐吐：她邊哭邊發抖

二伯疼嘎妹「深夜生日文」藏洋蔥

Gogoro騎到飽禁商用外送員罰萬元

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

更多

最夯影音

更多
政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面