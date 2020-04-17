禁足令繼續延！　英國解封後擬強制百萬人「室內上班、搭車戴口罩」

▲ 英國累計10.3萬人確診，其中1.3萬人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊之下，英國外交大臣兼代理首相拉布（Dominic Raab）16日宣布，目前還不適合解除封鎖，居家禁足令將延長3周。英國媒體指出，解封後數百萬名英國人可能被要求上班及乘坐大眾交通工具時須配戴口罩。

《每日郵報》報導，英國政府認為，解除封鎖後應要求大眾配戴防護裝備，因此正討論相關措施，以便民眾重返工作崗位。在室內工作的辦公室上班族及工廠員工可能被要求保持社交距離，同時需使用口罩及手套。倫敦市長薩迪克汗（Sadiq Khan）此前也呼籲市民，在戶外、搭乘交通工具時應戴口罩。

《太陽報》指出，英國下達封鎖令以前，許多亞洲國家就開始強制配戴口罩。美國紐約州15日也下令，18日起在無法保持社交距離的公共場所一律強制戴口罩，或以布遮住口鼻。英國政府卻以缺乏證據為由，不願採取行動。但最新研究表明，戴口罩將有助緩解嚴格的封鎖措施，也可防止確診者傳播病毒。

英國內閣人士向《每日郵報》透露，「我們將不得不在工廠和辦公室內保持社交距離，並在工作場合配備個人防護裝備」，否則可能導致第二波封鎖。

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