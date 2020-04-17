懷特口服止痛新藥　獲衛福部核准上市

▲懷特生技總經理鄭建新。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

懷特生技（4108）今（17）日宣布，研發完成的新使用途徑新藥「懷特痛寶軟膠囊」，為口服劑型的中、重度疼痛止痛藥，具低成癮性、低呼吸抑制等優點，近日已獲衛福部核准新藥藥品許可證上市，未來將著重北美、日本及中國大陸市場，爭取技術授權金和新藥銷售額的權利金。

懷特生技表示，旗下研發實力堅強，數年前投入口服止痛藥領域，順利將市面上中重度疼痛的注射劑型止痛藥，研發為口服劑型，並克服藥效可能因肝臟代謝而減低的缺點，並在近日獲得衛福部核准新藥藥品許可證上市。

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懷特生技總經理鄭建新博士表示，由針劑劑型轉為口服劑型，大幅提高用藥便利性，深具市場競爭力，而該藥品擁有低成癮性、低呼吸抑制等優點，加上有效成份為非管制藥品，使用上受限小，極具用藥安全性與便利性。

美國FDA曾發布公告，要求強效鴉片類藥物的製造商應貫徹執行「風險評估及減輕策略」，懷特生技執行董事李伊伶指出，「懷特痛寶軟膠囊」完全符合美國FDA對止痛藥物的風險與效益評估的管控標準。

李伊伶進一步指出，「懷特痛寶軟膠囊」已分別於美國、加拿大、日本、中國大陸及台灣，取得多件發明專利，未來除了台灣市場，更會進軍高達400億美元的止痛藥全球市場，其中會將重點放在龐大止痛藥市場的美國、日本及中國大陸，以獲得技術授權金和新藥銷售額的權利金。