危老條例立院三讀！時程獎勵再延5年　採「86421」模式遞減落日

▲危老條例立院三讀，時程獎勵再延5年。（圖／記者陳建宇攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會17日三讀通過《都市危險及老舊建築物加速重建條例》修正草案，將原定於今年5月9日到期的時程容積獎勵措施延長，未來五年以8%、6%、4%、2%、1%的方式逐年遞減，並在2025年5月落日，此外，也取消基地合併鄰地限制，並新增規模獎勵。

根據現行《都市危險及老舊建築物加速重建條例》規定，民眾在條例施行3年內申請重建，將可獲得10%的容積獎勵，然而期限即將在今年5月9日屆滿，卻還是有許多民眾尚未申請，因此行政院近期提出相關修正草案，希望將容積獎勵的時程再延長5年。

行政院提案指出，危老條例自民國106年5月10日公布施行，第6條規定，施行後3年內申請的重建計劃，得再給予各該建築基地基準容積10%獎勵規定，將在今年5月屆期，考量民眾整合危險及老舊建築物重建意願耗時，為鼓勵大面積重建，因此提出修法。

立法院會17日三讀《都市危險及老舊建築物加速重建條例》修正草案，將容積獎勵百分比改為從今年5月條例施行屆滿3年起，以第4年8%、第5年6%、第6年4%、第7年2%、第8年1%的方式遞減。

三讀條文也新增規模獎勵，以替代逐年遞減的時程獎勵，明定危老建築物基地加計合併鄰地面積達200平方公尺者，給予基準容積2%獎勵，每增加100平方公尺，另給予基準容積0.5%獎勵。時程獎勵與規模容積獎勵，2者合計不得超過基準容積10%的額度上限。

此外，條文也刪除有關基地合併鄰地限制，讓危老帶動旁邊的基地擴大興建規模。對於鄰地整併還是維持1比1最高1000平方公尺的範圍，可獲得容積獎勵，超過1000平方公尺部分，符合房屋稅、地價稅得減半徵收優惠。

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