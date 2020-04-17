抱緊現金！基金經理人加碼股票意願下滑　現金水位創超過18年新高

▲ 基金經理人提高現金水位，加碼股票意願下滑。（示意圖／Pexels）

記者李瑞瑾／綜合報導

近期美歐國家等全球新冠肺炎重點疫區疫情稍有舒緩、美國聯準會更加碼宣佈2.3兆美元貸款計畫以支持經濟，全球股市最近兩週歷經快速反彈，未來除了持續關注美歐國家新冠肺炎疫情發展之外，企業陸續公佈上季財報結果與更新財測展望，將是市場能否延續反彈走勢關鍵。

各國短期內是否能解除封鎖及管制仍未定，投資人擔憂新冠肺炎疫情對於經濟衰退的衝擊，認為未來12個月經濟將陷入衰退的投資人也飆升到創紀錄的93%，遠高於2009年3月的峰值(86%)，U型復甦已是市場新共識。

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大類資產上，經理人轉抱現金，加碼股票的意願重挫，經理人的現金水位從上個月的5.1%再度上升至5.9%，是2001年911攻擊以來的最高水位；欲加碼股票的經理人淨比例自前月的-2%減少25個百分點至-27%，欲加碼現金的經理人淨比例上升13%至54%。區域股市方面，欲加碼美股的經理人淨比例跳升，新興股市、歐股及英國股市看好度也都下滑。

產業方面，經理人最看好的兩大產業依舊為醫療、科技，最不看好能源及原物料。儘管短期科技支出受衝擊，但遠距工作推升雲端辦公相關需求，經理人對於科技的看好度上升，僅次於醫療產業；醫療產業、防禦型的民生消費及通訊股也都獲淨加碼。

▲ 遠距上班需求增溫，讓經理人對科技股好感上升。（示意圖／Pexels）

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金基金經理人伽坦‧賽加爾表示，全球新冠肺炎疫情未來走勢雖仍難判斷，然而，全球政府已祭出大規模紓困政策，聯準會等多國央行也採行降息、量化寬鬆等貨幣政策，寬鬆政策規模更超越金融海嘯時期，後續隨疫情舒緩與經濟活動回復，疫情對中長期經濟影響仍將回歸中性，新興市場長期前景仍是明確且正面。

另一方面，美銀美林針對47位債券及外匯經理人調查，對於「新型冠狀病毒爆發對於經濟的影響?」，有57%認為「第二季落底，第三季弱勢反彈，主因旅遊業受創，社交疏離政策延續，亞洲疫情仍有死灰復燃可能」，另有25%認為「2020後期才會有明顯復甦」，

「第二季落底，美歐在第二季中出現落底」則為18%。

而對「經理人認為抄底買進風險性資產的信號為何？」，有高達71%的經理人認為是「新冠疫情出現拐點，死亡率開始下滑」，21%則是「G20國家聯手釋出各項刺激政策」，「主要國家釋出大規模財政刺激政策」、「更多國家進行封鎖行動」則各僅有4%。