裴洛西槓川普！　抨擊三階段重啟經濟「含糊矛盾」

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普16日宣布三階段重新開放經濟的解封政策指南，各州可自行決定具體措施。消息一出，眾院議長裴洛西抨擊，川普的做法含糊不清且前後矛盾，前副總統拜登則認為，與開放經濟相比較，國人健康應該擺在優先順位，如今政府在經濟與國人健康之間所做的選擇錯很大。

綜合路透、CNN報導，川普如今發布的政策指引意在提供美國各州長未來解封時所遵循，共分為3階段。要啟動第一階段，每日新增病患數必須連續14天下降，此時電影院、飯店、運動場所、宗教場所等有限度開放，部分人士可重返職場工作；第二階段為開放有限度必要旅行，學校重新開放；第三階段則是在保持社交距離的狀態下，開放弱勢族群有限度恢復社交活動。

川普說，部分州17日就能進入第一階段，「你們自己決定何時解封，我幾乎認識你們每一個人，還和其中一些人很熟，你們都是信得過的人，我覺得不論什麼事情，都是可靠的人，你們自己決定。」

只不過，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）並不認同川普的做法，現階段還需要做更多的病毒檢測，那是讓國家重返正常運作的關鍵，「白宮含糊不清、前後矛盾的政策指南，並不能彌補總統沒有聽取科學家意見、生產分發全國性快篩檢測的作為」，川普若在不做檢測、接觸者追蹤、人口統計數據收集等工作的狀態下持續前進，未來可能面臨更多死亡和經濟災難。

當被問及重新開放經濟可能造成的疫情擴散，前副總統拜登（Joe Biden）提到，政府在經濟與國人健康之間所做的選擇是錯誤的，「如果你不解決衛生方面的問題，經濟就永遠不會恢復正常。」

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