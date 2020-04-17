亞諾法攜手台灣亞洲基因　建置檢測試劑每月2.5萬人產能目標

▲新冠肺炎疫情席捲全球。（圖／路透社）

記者姚惠茹／台北報導

亞諾法（4133）今（17）日宣布與台灣亞洲基因（AsiaGen Taiwan）攜手合作，共同建置第一階段新冠肺炎（COVID-19）IgM IgG快速檢測試劑每月2.5萬人份的產能規畫目標，並預計在5月中旬完成申請歐盟CE-IVD認證，同時已提交美國 EUA(緊急使用授權)申請文件，進行美國FDA審查。

亞諾法表示，台灣亞洲基因專注於免疫分析檢驗技術及層析原理應用，專業從事快速檢測試劑的GMP製造，近期完成設置台南新廠以提高快速檢測試劑產量，因此亞諾法持續評估市場需求，攜手亞洲基因共同規劃每月10萬人份快速檢測試劑的機台產能與人工配置可行性評估。

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亞諾法指出，自新冠肺炎疫情爆發與各國封鎖政策發布以來，解除封城與研擬復工的條件，每個國家或地區的政府當局均在考量使用IgM IgG快速檢測試劑來區分正常人群、染病人群與已染病且康復人群的方案。

亞諾法進一步指出，臨床結果分析過程中，亞諾法已觀察到單就檢測COVID-19 S棘醣蛋白的抗體反應，無法涵蓋COVID-19感染後免疫反應產生的抗體全部組成，既使是S棘醣蛋白中的結構區域，但患者也會對COVID-19核蛋白（N protein）引發免疫反應產生抗體，進而證實感染COVID-19。

亞諾法強調，第二代COVID-19 IgM IgG快速檢測試劑產品，將可為使用所有不同的COVID-19蛋白開發多重抗原檢測，用以完善檢測所有COVID-19 IgM和IgG抗體反應。