不受疫情干擾　貿協成功把台灣薑賣進美國新市場！

▲貿協成功把台灣薑賣進美國新市場。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

在疫情延燒環境之下，全球市場受到嚴重衝擊，外貿協會協助廠商持續外銷國際市場，並且把握防疫商機，加強外銷臺灣優質農產食品。

貿協表示，今年外銷市場受影響至今，已協助與美國、中國大陸、韓國、德國、菲律賓等市場媒合，尤其臺灣薑在前北美洲臺商總會長卓鴻儀及西雅圖臺商會會長徐位揚的共同促成下，首度成功把臺灣薑出口至「美國西北部」的新市場，後續仍會進口大蒜及地瓜到美國通路販售。

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貿協指出，卓鴻儀也是貿協的「海外行銷顧問」，積極促成臺美合作，並協助將臺灣優質產品打入美國內需市場，本次透過彬瑪貿易公司外銷約1.5公噸臺灣薑將首度鋪貨於美國西雅圖大型連鎖通路包括Uwajimaya、百佳及越華等超市販售，也將供應給當地餐館，美國消費者可就近食用臺灣南投健康又新鮮的薑。

受全球疫情影響多國紛紛實施出入境管制，對經濟成長的重大影響也慢慢浮現，貿協為持續協助廠商外銷，維持企業運作，貿協董事長黃志芳率領團隊與臺灣及64個全球外館同事，共同克服各國展覽活動取消的困境，採行多樣化的數位拓銷方式，辦理線上展覽、線上洽談會、線上培訓課程等，協助業者培植產業能力及爭取海外訂單。

其中針對需要扶持的臺灣農產食品，已邀請香港永旺、韓國樂天、菲律賓Chef Tony Brands、德國Josef Stapf Grossmarkt、中國大陸CitiSuper等超過7國18家買主透過視訊與我商洽談臺灣水果及果乾、甜點、麵食、沖泡飲品等農產食品。

參加線上洽談的業者表示，雖目前外銷環境艱困、國際運輸費用大漲且航班不穩，但藉由貿協駐外單位的資源可線上認識有興趣的新買主，除介紹臺灣的農產食品外，助其了解海外市場需求，患難中更顯可貴，雖需較長的溝通時間，但也帶來拓展市場的契機，貿協將陸續向國外買主推出臺灣有機及Global G.A.P.（全球優良農業規範）農產食品等線上產品發表會，持續找尋國際市場中潛在商機，提供我商最實質的協助。