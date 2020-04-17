LOL玩家用真實姓氏「Corona」當ID　竟被遊戲公司要求改名！

▲《英雄聯盟》（LOL）是一款多人競技遊戲。（圖／Riot）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎是目前全球「最夯」字眼，近日一名網友在論壇發文表示，自己在《英雄聯盟》上以本名命名的遊戲帳號「Corona」，因為和新冠肺炎（Coronavirus）撞名，而被遊戲總公司「銳玩遊戲」（Riot Games）強制要求改名，引發許多網友回應。

根據《Reddit》報導，網友「SquidBolado」在《Reddit》上發文表示，最喜歡的動物是「Squid」（魷魚），而自己的本名姓氏就是「Corona」，因此使用了「Squid Corona」的名稱玩《英雄聯盟》長達6年的時間，不過他在去年年初為了讓朋友在遊戲中方便找到他，就將名字改為「Corona」。

▲原PO在Reddit上的貼文。（圖／翻攝自Reddit）



原po表示，他從頭到尾都只是因為自己的姓氏而使用「Corona」這個名字，更沒有想要拿疫情開玩笑，在今年年初疫情爆發，WHO公布新冠肺炎的英文官方名稱後，遊戲中的其他玩家看到原Po的名字都會跟他表示「不錯喔」、「很酷喔」等等，他都會置之不理。

但沒想到就在本（4）月1日原Po卻收到一則訊息，內容為強制要求他將名字換掉，不然就無法再繼續登入遊戲。而原Po也立刻寫回報信給總公司，希望他們撤回強制改名，但總公司卻在2個禮拜後駁回這項要求。

這也讓原Po感到十分失望，因此將自己的經歷Po在《Reddit》上。貼文一出後也引起許多網友回應，紛紛表示，「這限制自由了吧」、「還有更多敏感的名字怎麼不抓？」、「帶有歧視性的名字更多耶」等等。

在輿論的壓力下，銳玩遊戲才發表官方聲明表示強制改名的要求確實不合理，因此會進行調查，原Po這時才順利拿回自己的帳號。不過也有許多網友表示，如果不是原Po有在網路上公布這件事的話，遊戲總公司根本不可能會理他，更別想拿回帳號。