18歲當N號房車手、招募會員！趙主彬共犯移送　慘被「正臉示眾」低頭道歉

▲ 姜勳的畢業照早已在網路上流傳。（圖／推特）

記者陳宛貞／編譯

南韓N號房性剝削案震驚國際，繼「博士房」24歲主嫌趙主彬落網，年僅18歲的共犯姜勳（강훈，音譯）今（17日）早移送檢方，踏出警局時被限制不得遮住臉部，成為南韓史上第二名因數位性剝削被公開長相的嫌疑人。面對大批媒體，他開口表示，「對受害者真的很抱歉。」

趙主彬此前接受檢方調查時供稱，與3名同夥一同經營博士房。暱稱為Budda（부따）的姜勳便是其中一人，涉嫌招募及管理付費會員，也是負責將虛擬貨幣兌現後轉交趙主彬的車手之一。警方16日召開委員會，決定公開他的長相。

姜勳於當地時間17日上午8時（台灣時間7時）低頭步出首爾鐘路警察局，臉上沒有戴口罩。記者問道，「對因你受害的人有什麼話想說嗎？」他表示，「很抱歉，我真心地謝罪，非常抱歉。」

面對「身為第一個被公開長相的未成年人，你認為這是不當的嗎」、「你是聽從趙主彬的命令行事嗎」、「有感受到罪惡感嗎」等等提問，姜勳閉口不言，默默搭上車輛離開，因違反兒少性保護相關法律，涉嫌製造並散播猥褻物送檢羈押。

這是南韓警方首次公開十幾歲嫌犯長相，再度引發公共利益與人權爭議。警方對此則說明，嫌犯犯罪手法縝密且有計畫性，對包括兒少在內的受害者帶來嚴重傷害，且國民有知的權利，為預防類似犯罪事件重演，儘管嫌犯是未成年人，還是認為有必要公開其性名、年齡和長相等個資。

此外，2001年出生的姜勳目前實歲18歲，虛歲則已經達到南韓法定成年的19歲標準，此次被公開長相也適用於「將滿19歲者自當年1月1日起不視為青少年」的例外條例。

事實上，16日警方委員會會議結束後，姜勳便向首爾行政法院提出申請，希望取消公開個資的處分。他的律師姜哲久（강철구，音譯）也表示，目前還沒有必須公開未成年嫌犯個資的原因，質疑警方剝奪他接受公正審判的機會。但法院指出，公開姜勳長相的基於公益，因此駁回申請。

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