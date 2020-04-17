川普已與習近平討論「武漢實驗室外洩病毒」　拒絕透露細節

▲美國總統川普透露，他與中國國家主席習近平提及實驗室病毒外洩，但不願透露細節。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普15日表示，政府正在徹底調查，試圖確認新冠病毒是否來自中國科學院「武漢病毒研究所」（WIV），但被記者問及，與中國國家主席習近平通話時是否提到這個話題時，他說，「我不想討論我跟他提到的實驗室的事情。我只是不想討論，現在不適合。」

根據《路透社》，外媒最近紛紛報導，新冠病毒可能是從武漢的實驗室外洩。川普15日在白宮記者會上被問及這些報導時表示，「我們正在針對這個可怕狀況進行非常徹底的調查」，又被追問，與習近平通話時是否提起此事，他說，「我不想討論我跟他提到的實驗室的事情。我只是不想討論，現在不適合。」

《華盛頓郵報》14日根據美國國務院2018年的電報報導，美國駐華外交官當時就對於武漢研究所的蝙蝠冠狀病毒研究提出安全示警。但是，國防部參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）表示，根據情報調查，病毒來自大自然的可能性較高。

消息一出，再度掀起「病毒起源陰謀論」的報導、推論與揣測。許多外媒認為，武漢實驗室進行病毒學實驗，但安全標準低落，一些人員被感染之後又到了附近的野味市場，導致病毒開始傳播。武漢研究所2月反駁這個說法，否認病毒是人工合成、從其中一個實驗室中外洩。

新冠病毒的來源眾說紛紜，北京官方說法是武漢野味市場的動物傳染給人類，但目前沒有確切證據，醫學期刊《刺胳針》（Lancet）一份研究分析了前41例病患，其中27人曾直接接觸市場，但目前已知的首宗確診卻沒有。大多科學家目前認為新冠病毒來自蝙蝠，再透過中間宿主傳染給人類。

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