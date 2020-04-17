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南韓首例！21歲女染疫引發「心肌炎」　出院後心臟功能尚未完全恢復

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▲▼ 南韓新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓新冠肺炎疫情趨緩。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓今（17日）早通報，16日整天新增22起新冠肺炎（COVID-19）確診個案，境內累計1萬635人感染，其中230人死亡，7829人解除隔離。疫情趨緩之際，南韓出現一起罕見病例，一名年僅21歲的女性染疫後出現心臟問題，引起各界關注。

近來陸續有中國、美國研究報告指出，新冠肺炎不僅會引起呼吸道症狀，也會導致心臟問題，南韓也出現首起案例。大邱啟明大學東山醫院心臟內科團隊17日透過心臟病醫學期刊《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）公開這起病例，為一名確診後出現心肌炎病徵的21歲女性。

該名女子確診當時有發燒、咳嗽、有痰、腹瀉及呼吸困難等新冠肺炎患者常見的症狀，此前並無慢性病史，住院後卻檢查發現，血中肌鈣蛋白I（Troponin-I）含量高出正常標準，代表心臟機能出現異常，心輸出量也下降25%。

醫療團隊懷疑女子出現心肌炎，實施CT及MRI檢查發現，女子心臟肥大，且心臟組織損傷，所幸冠狀動脈並無阻塞，判斷非心肌梗塞。經過約一個月的治療，女子二採陰出院，但心臟功能尚未完全恢復，仍須定期回診。

主治醫生金仁哲（김인철，音譯）因此建議，治療新冠肺炎患者時，需特別注意是否出現心肌炎。病患染上新冠肺炎後，急性呼吸道症候群帶來的缺氧可能間接導致心肌損傷、與體內ACE2結合後直接造成心肌損傷、細胞因子風暴（Cytokine Storm）等，都可能引發心肌炎。

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