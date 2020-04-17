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英外交大臣：疫情過後英中關係回不去　發起「國際深度調查」究責

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▲▼英國外交大臣拉布（Dominic Raab）。（圖／路透）

▲拉布認為應該要找出病毒的源頭。（圖／路透，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

暫代首相職務的英國外交大臣拉布（Dominic Raab）16日對外表示，在新冠肺炎（COVID-19）疫情結束之後，英國與中國可能沒有辦法回到以前的關係，全球各國以及世界衛生組織（WHO）應該一起仔細思考，找出導致疫情爆發的途徑以及如何預防，「直到獲得這些答案，我們才算找到繼續前進的方向。」

根據英國《獨立報》報導，由於保守黨有越來越多人員要求正視英中關係問題，甚至應該採取「強硬」的態度，當被問到兩國關係是否會因為疫情大流行而改變，拉布在記者會上回應，確實有必要釐清一些「尖銳」的問題，例如病毒是如何產生的、起源地在哪裡、為何無法更早防堵疫情擴散，後續將會針對這部分進行國際性的「深度調查」。

▲▼新冠肺炎,英國,NHS。（圖／路透）

▲為了防堵疫情持續擴散，英國禁足令將延長3周。

拉布坦言，過去英中雙方有著良好的合作關係，但對於這次的病毒爆發，事後絕對要進行深入的審查，而且不應該退縮，之後會與其他國際夥伴或組織、世界衛生組織一起仔細思考，找出導致疫情爆發的途徑，以及如何預防未來再次發生大流行，「直到獲得這些答案，我們才算找到繼續前進的方向。」

此外，拉布也提出警告，在疫情結束之後，英中雙方可能沒有辦法回到以前的關係，直到上述問題獲得解答。而英國前外交大臣赫格（William Hague，現為上議院議員）也站出來呼籲，除了疫情問題之外，關於華為參加英國5G網建設一事也要硬起來，避免過度依賴中國。

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