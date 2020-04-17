美近67萬例破3.2萬死！　川普仍推「3階段解封指引」：州長決定何時恢復經濟





▲川普憂心美國經濟，在疫情不明朗的情況下仍想推動各州最快在5月解封。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至17日上午6點，美國累計66萬7225例確診、3萬2186例死亡，新增確診人數仍以萬計，死亡則是千人以上。總統川普16日仍然推出新的政府指引，希望部分疫情較輕的州能夠在5月1日逐漸恢復經濟活動；關於「下令解封的權力」，他的態度也比先前軟化許多，這次透過電話告訴各州長，由他們各自做決定。

CNN引述知情人士報導，川普在16日下午和各州長的通話，不同於先前以強硬的態度一昧強調「權力是總統的」，他的說法在3天內出現大轉彎，「你們自己決定何時解封，我幾乎認識你們每一個人，還和其中一些人很熟，你們都是信得過的人，我覺得不論什麼事情，都是可靠的人，你們自己決定。」

最新的政府指引旨在建立一個行事框架，供50個州的州長之後解封時有所遵循。逐步解封共有3個階段，要啟動第一階段，必須在每日新增病患數「連續14天下降」，以及醫療系統的運作恢復至大流行前的情況才算通過。此外，各州需要有能力盡快建立起顧及安全及效率的篩檢場所，還要確保個人防護裝備獨立快速且源源不斷地供應。

第一階段啟動之後，學校仍然維持關閉，有能力且仍有工作的人，繼續在家裡工作並以電話等通訊系統聯繫。大型集會場所和部分餐商家能夠營業，但前提必須遵守嚴格的社交距離指引，健身房只要維持社交距離的秩序，商家就能夠不受時間限制持續營業，但酒吧還不能去。

指引仍然建議民眾盡量不要進行非必要的旅行，而且高風險人口還是應該繼續待在家中膈離。第二和第三階段，則是逐步解除第一階段仍禁止的各類事項。

「我們不是要一次大開放，而是謹慎第一次踏出一步」，川普說各州可以根據情況「量身剪裁」他們的解封計畫，「如果他們還需要繼續維持封鎖，我們也會讓他們這樣做。」

儘管商界領袖、國會議員和州長們都不斷警告，新冠病毒的篩劑一直處於匱乏狀態，若這樣貿然解封，可能有危險，川普還是一直想要推進恢復經濟的時程，甚至要求疫情較輕的州最快5月1日解封。不過許多州長早在聯邦政府推出新指引前，就已經下令延長居家禁足令到5月，或表明要根據州內情況決定何時解封。